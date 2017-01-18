Трудное детство. За что Кристофер Робин терпеть не мог Винни-Пуха

Сказка о Винни-Пухе и его друзьях переведена на 40 языков. Плюшевый медведь красуется на марках в 20 странах мира. В 1982 году была написана двухактная опера "Винни-Пух и все-все-все". На Аллее славы в Голливуде к своему 80-летию знаменитый медведь получил собственную звезду. Но этот Винни-Пух стал камнем преткновения в отношениях автора сказки с сыном Кристофером Робином, чьё имя всю жизнь ассоциировалось с мальчиком с Пуховой опушки.

Я страдал, пусть и не всю мою жизнь, но первые её 30 лет из-за трудностей с именем Кристофер Робин Милн

Кристофер Робин очень редко общался с родителями — встречался с ними всего несколько раз в день. Первый раз — после завтрака, следующая встреча семьи происходила в гостиной после чая, а потом перед сном. Алан Милн сотрудничал с журналом "Панч", и работа занимала всё его время: он писал рассказы, пьесы, сочинял стихи и юморески. А потом он увлёкся созданием произведений о Винни-Пухе. Мать Кристофера Робина тоже практически не занималась ребёнком, переложив его воспитание на плечи няни Оливии. Чем больше времени они проводили вместе, тем няня становилась мальчику всё роднее и ближе.

Со временем Кристофер Робин пришёл к выводу, что отец не мог играть с ним, потому что не мог найти общий язык и не знал, с чего начать, поэтому он создал "сына мечты" на страницах своего произведения. Если они и проводили вместе время, то разгадывая кроссворды в газете The Times или за решением задачек по алгебре.

Самым известным знаком внимания со стороны родителей стал плюшевый медведь, который мальчик получил на день рождение в один год. Потом эта игрушка стала персонажем знаменитой книги и появилась в ней под именем Винни-Пуха. Именно с этим медведем отец и сын позируют на фотографии, которую Кристофер Робин впоследствии называл рекламной.

В 1921 году Кристофер Робин ни на минуту не расставался с плюшевым другом, который стал участником всех его детских игр. Потом к их компании присоединился ослик Иа-Иа, потерявший хвост в одной из игр мальчика, Пятачок, Кенга, Крошка Ру и Тигра. Для мальчика игрушки служили труппой актёров — он очень любил разыгрывать с ними различные сценки. Это и вдохновило Милна на создание сказки "Винни-Пух и все-все-все". И очень скоро вся Англия, а за ней и весь мир, познакомились с Кристофером Робином. И мальчик обрёл популярность: все стригли детей, как Кристофера Робина, носили коротенькие штанишки, как у него, и, конечно же, покупали плюшевых медведей.

Мальчику очень нравилось быть знаменитым: он переписывался со своими поклонниками и публично выступал.

Это было захватывающе, я чувствовал себя великим и важным Кристофер Робин Милн

Но всё изменилось, когда он пошёл учиться в школу-интернат. Кристофер Робин был достаточно застенчивым ребёнком, а педагоги постоянно обращали на него внимание из-за славы отца. Это раздражало сверстников, которые насмехались над ним. Одноклассники любили цитировать строчки из "Винни-Пуха", а также стихотворения, которые Милн посвятил сыну. Излюбленной цитатой для глумления была: "Тише! Тише! Кто там смеет шептаться?! Кристофер Робин молится" ("Hush! Hush! Whisper who dares! Christopher Robin is saying his prayers").

Со временем Кристофер Робин поменял школу и сразу же начал заниматься боксом, чтобы быть в состоянии дать отпор обидчикам. Но его мягкий характер не позволил ему таким образом расправляться с обидчиками. Приходилось терпеть.

Но Кристофер Робин не был трусом: когда началась Вторая мировая война, он оставил учёбу в Кембридже и пошёл добровольцем на фронт. Правда, и тут его постигло разочарование: сослуживцы постоянно просили рассказать о его детстве и спрашивали, насколько оно совпадало с событиями книги.

Нельзя сказать, что семья Милн трепетно относилась к наследию, связанному с Винни-Пухом. Все игрушки Кристофера Робина, ставшие прототипами героев книги, Алан Милн передал в 1947 году в коллекцию Нью-Йоркской публичной библиотеки. В Великобритании до сих пор считают это большой утратой для их культурного наследия.

В 60-е годы Кристофер Милн по примеру отца занялся писательством: написал повесть, но ни одному издательство она не понравилось — все хотели опубликовать его воспоминания об отце. И он сдался, написав жёсткую автобиографию, где упрекал отца за то, что тот построил свою популярность на его детских плечах.

В последние годы жизни своего отца Кристофер Робин практически не встречался с ним. А после смерти отца в 1956 году навестил мать один раз за 15 лет, которые она прожила после супруга.

Мне повезло как писателю: всё, что мне хотелось писать, как правило, хорошо продавалось. Мне не повезло как бизнесмену: как только оказывалось, что какая-то тема хорошо продаётся, мне уже больше не хотелось о ней писать Алан Милн, из автобиографии "Слишком поздно"

Стоит отметить, что не только Кристофер Робин был недоволен знаменитой сказкой о плюшевом мишке. Алан Милн сам негодовал из-за того, что "Винни-Пух" пользуется такой популярностью, затмевая другие его более серьёзные произведения.