Основатель Valve ответил на вопросы пользователей
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Гейб Ньюэлл провёл сессию вопросов-ответов на сайте Reddit. Он рассказал о ближайших планах корпорации.
Директор Valve заявил, что сейчас его команда занимается созданием полноценных игр с одиночной кампанией. Кроме того, в обозримом будущем могут выйти игры по вселенным Portal и Half-Life.
Рассуждая о будущем, Гейб Ньюэлл затронул тему искусственного интеллекта. Разработчик считает, что сейчас необходимо расширять границы возможностей для создания новых игр и приложений. В частности, глава Valve планирует инвестировать в область аппаратного обеспечения, нейроинтерфейсы и искусственный интеллект.
Говоря о Steam, Ньюэлл добавил, что он хочет сократить время ответа службы технической поддержки, а также расширить штат и нанять сотрудников в разных регионах, так как это позволит осуществлять поддержку на разных языках.
Также в Valve активно заняты разработкой нового кулачного контроллера для шлема виртуальной реальности HTC Vive. По своим габаритам он напоминает Oculus Touch.
Что же касается Half-Life 3, то Гейб Ньюэлл продолжает отшучиваться, говоря, что верит всем неподтверждённым анонимным источникам из Интернета.