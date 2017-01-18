Основатель Valve ответил на вопросы пользователей

Директор Valve заявил, что сейчас его команда занимается созданием полноценных игр с одиночной кампанией. Кроме того, в обозримом будущем могут выйти игры по вселенным Portal и Half-Life.

Рассуждая о будущем, Гейб Ньюэлл затронул тему искусственного интеллекта. Разработчик считает, что сейчас необходимо расширять границы возможностей для создания новых игр и приложений. В частности, глава Valve планирует инвестировать в область аппаратного обеспечения, нейроинтерфейсы и искусственный интеллект.

Говоря о Steam, Ньюэлл добавил, что он хочет сократить время ответа службы технической поддержки, а также расширить штат и нанять сотрудников в разных регионах, так как это позволит осуществлять поддержку на разных языках.

Также в Valve активно заняты разработкой нового кулачного контроллера для шлема виртуальной реальности HTC Vive. По своим габаритам он напоминает Oculus Touch.

Что же касается Half-Life 3, то Гейб Ньюэлл продолжает отшучиваться, говоря, что верит всем неподтверждённым анонимным источникам из Интернета.