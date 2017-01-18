В Японии осуждён водитель, игравший в Pokemon GO и сбивший женщину

В Японии сбившего насмерть женщину во время игры в Pokemon GO водителя крана приговорили к 18 месяцам тюремного заключения с испытательным сроком в пять лет.

48-летний Хироки Нэгами был признан виновным в невнимательном вождении, что привело к гибели 39-летней Мари Химори. Этот инцидент произошёл 12 сентября 2016 года в Киото.

Водитель крана играл в Pokemon GO на своём смартфоне, ожидая разрешающего сигнала светофора. Трогаясь с места, он не смотрел на дорогу. В итоге кран зацепил женщину и протащил несколько метров. Потерпевшая скончалась от полученных травм.