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Регион
Опубликовано 18 января 2017, 10:35

В Японии осуждён водитель, игравший в Pokemon GO и сбивший женщину

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Beth

Фото: © flickr.com/Beth

Крановщик не следил за дорогой и наехал на женщину. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте.

В Японии сбившего насмерть женщину во время игры в Pokemon GO водителя крана приговорили к 18 месяцам тюремного заключения с испытательным сроком в пять лет.

48-летний Хироки Нэгами был признан виновным в невнимательном вождении, что привело к гибели 39-летней Мари Химори. Этот инцидент произошёл 12 сентября 2016 года в Киото.

Водитель крана играл в Pokemon GO на своём смартфоне, ожидая разрешающего сигнала светофора. Трогаясь с места, он не смотрел на дорогу. В итоге кран зацепил женщину и протащил несколько метров. Потерпевшая скончалась от полученных травм.

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Сергей Сурепин
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