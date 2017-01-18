Бравые вояки, мумии и магия. Мобильная среда

WarFriends

Платформы: iOS / Android.

Сколько стоит: условно-бесплатна.

На этой неделе издательство Chillingo, ныне являющееся подразделением Electronic Arts, порадовало фанатов тактических экшенов, выпустив свой новый проект под названием WarFriends.

Игра рассказывает о приключениях бравого отряда спецназа, берущегося за самые сложные операции по всему миру, взять руководство над которым и предстоит вам. Основной особенностью WarFriends является внушительный арсенал доступных для героев вспомогательных устройств, а также широкий выбор тактических подходов для решения поставленных задач. Кроме того, игра поддерживает мультиплеер в режимах "1 на 1" и "командных сражений".

Как и с остальными играми Chillingo, проект распространяется абсолютно бесплатно и уже доступен владельцам устройств как на iOS, так и на Android.

Immortal Conquest

Платформы: Android.

Сколько стоит: условно-бесплатна.

Тему мобильных баталий продолжает стратегия Immortal Conquest от NetEase Games, предлагающая игрокам столкнуть в кровавом противостоянии средневековых рыцарей, египетских богов и воительниц в облегающих нарядах.

Определившись в выборе одной из фракций, новоиспечённый полководец попадает на глобальную карту, состоящую из двух миллионов участков, за владение каждым из которых ему и предстоит сражаться с такими же живыми пользователями по всему миру. Помогать ему в этом нелёгком деле призваны герои, обилие которых, по замыслу создателей, в конечном счёте и поможет подогнать механику Immortal Conquest под предпочтения каждого игрока.

Увы, но на данный момент игра доступна в ограниченном списке стран и только владельцам устройств на Android.

Mysterium

Платформы: iOS/Android.

Сколько стоит: 529 руб. / 439 руб.

Ну а вишенкой на торте сегодняшнего парада новинок стала официальная адаптация знаменитой настольной игры Mysterium. Как и в оригинале, нам предстоит примерить на себе роль одного из экстрасенсов, которым за семь дней предстоит расследовать преступление, совершённое сто лет назад в старинном особняке. Единственный имеющийся у них свидетель — это призрак прошлого владельца поместья, несправедливо обвинённый в преступлении (причём, в зависимости от хода расследования, тип преступления может меняться) и вот уже век наводящий ужас на постояльцев.

Разработчики из Asmodee Digital заботливо перенесли все имеющиеся в действующей редакции настольной Mysterium карты, а также пообещали регулярно дополнять проект с помощью бесплатных обновлений и платных DLC. Кроме того, имеющийся мультиплеер поддерживает совместную игру на всех заявленных платформах.

Стоит ли всё это удовольствие 500 рублей — решать вам.

Скидки

iOS

#Sudoku — вот уже три века не стареющая игра-головоломка, выполненная в лаконичном стиле;

Dont Run With a Plasma Sword — очередной бессмысленный и беспощадный раннер со световыми мечами и инопланетными тварями;

Siralim 2 — вторая часть серии мобильных ролевых игр, подкупающая своим исполнением фанатов оригинальных Final Fantasy и Ultima;

Up And Under — простенький таймкиллер про бумажный самолётик, способный убить всё ваше свободное время.

Android