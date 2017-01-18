Бравые вояки, мумии и магия. Мобильная среда
На что потратить пару минут свободного времени и драгоценные мегабайты памяти вашего смартфона. Лайф отобрал для вас лучшие новинки и скидки из мира мобильных приложений.
WarFriends
Сколько стоит: условно-бесплатна.
На этой неделе издательство Chillingo, ныне являющееся подразделением Electronic Arts, порадовало фанатов тактических экшенов, выпустив свой новый проект под названием WarFriends.
Игра рассказывает о приключениях бравого отряда спецназа, берущегося за самые сложные операции по всему миру, взять руководство над которым и предстоит вам. Основной особенностью WarFriends является внушительный арсенал доступных для героев вспомогательных устройств, а также широкий выбор тактических подходов для решения поставленных задач. Кроме того, игра поддерживает мультиплеер в режимах "1 на 1" и "командных сражений".
Как и с остальными играми Chillingo, проект распространяется абсолютно бесплатно и уже доступен владельцам устройств как на iOS, так и на Android.
Immortal Conquest
Платформы: Android.
Сколько стоит: условно-бесплатна.
Тему мобильных баталий продолжает стратегия Immortal Conquest от NetEase Games, предлагающая игрокам столкнуть в кровавом противостоянии средневековых рыцарей, египетских богов и воительниц в облегающих нарядах.
Определившись в выборе одной из фракций, новоиспечённый полководец попадает на глобальную карту, состоящую из двух миллионов участков, за владение каждым из которых ему и предстоит сражаться с такими же живыми пользователями по всему миру. Помогать ему в этом нелёгком деле призваны герои, обилие которых, по замыслу создателей, в конечном счёте и поможет подогнать механику Immortal Conquest под предпочтения каждого игрока.
Увы, но на данный момент игра доступна в ограниченном списке стран и только владельцам устройств на Android.
Mysterium
Сколько стоит: 529 руб. / 439 руб.
Ну а вишенкой на торте сегодняшнего парада новинок стала официальная адаптация знаменитой настольной игры Mysterium. Как и в оригинале, нам предстоит примерить на себе роль одного из экстрасенсов, которым за семь дней предстоит расследовать преступление, совершённое сто лет назад в старинном особняке. Единственный имеющийся у них свидетель — это призрак прошлого владельца поместья, несправедливо обвинённый в преступлении (причём, в зависимости от хода расследования, тип преступления может меняться) и вот уже век наводящий ужас на постояльцев.
Разработчики из Asmodee Digital заботливо перенесли все имеющиеся в действующей редакции настольной Mysterium карты, а также пообещали регулярно дополнять проект с помощью бесплатных обновлений и платных DLC. Кроме того, имеющийся мультиплеер поддерживает совместную игру на всех заявленных платформах.
Стоит ли всё это удовольствие 500 рублей — решать вам.
Скидки
iOS
- #Sudoku — вот уже три века не стареющая игра-головоломка, выполненная в лаконичном стиле;
- Dont Run With a Plasma Sword — очередной бессмысленный и беспощадный раннер со световыми мечами и инопланетными тварями;
- Siralim 2 — вторая часть серии мобильных ролевых игр, подкупающая своим исполнением фанатов оригинальных Final Fantasy и Ultima;
- Up And Under — простенький таймкиллер про бумажный самолётик, способный убить всё ваше свободное время.
Android
- Wild Blood — потрясающий слешер про рыцаря Ланцелота с впечатляющей графикой;
- Kingdom Rush Origins — приквел к лучшей мобильной tower-defense стратегии;
- Motorsport Manager — симулятор менеджера гоночной команды, позволяющий погрузиться во все нюансы "королевского автоспорта";
- Pixel Heroes: Byte & Magic — пиксельная ролевая игра с интереснейшим сюжетом и приятным визуальным стилем.