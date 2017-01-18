Watch Dogs 2 получила бесплатную пробную версию

17 января 2017 года компания Ubisoft объявила о выпуске бесплатной демоверсии Watch Dogs 2 на консоли PlayStation 4. Владельцы Xbox One получат доступ к пробной версии игры 24 января.

В демоверсии пользователи получат доступ ко всем режимам игры, включая бесшовный многопользовательский режим и сюжетные задания. После приобретения полной версии экшена, весь прогресс будет сохранён.

Вместе с этим разработчики выпустили новый трейлер.

Watch Dogs 2 — мультиплатформенная игра в жанре приключенческого боевика с открытым миром, вышедшая 15 ноября 2016 года на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а на ПК — 29 ноября.