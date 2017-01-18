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Опубликовано 18 января 2017, 13:24

Watch Dogs 2 получила бесплатную пробную версию

Кадр видео: youtube/Ubisoft US

Кадр видео: youtube/Ubisoft US

Разработчики хотят привлечь внимание геймеров к игре после слабых стартовых продаж по сравнению с оригиналом.

17 января 2017 года компания Ubisoft объявила о выпуске бесплатной демоверсии Watch Dogs 2 на консоли PlayStation 4. Владельцы Xbox One получат доступ к пробной версии игры 24 января.

В демоверсии пользователи получат доступ ко всем режимам игры, включая бесшовный многопользовательский режим и сюжетные задания. После приобретения полной версии экшена, весь прогресс будет сохранён.

Вместе с этим разработчики выпустили новый трейлер.

Watch Dogs 2 — мультиплатформенная игра в жанре приключенческого боевика с открытым миром, вышедшая 15 ноября 2016 года на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а на ПК — 29 ноября.

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Сергей Сурепин
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