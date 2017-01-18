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Регион
Опубликовано 18 января 2017, 17:23

В Госдуме предлагают приравнять венчание в церкви к регистрации брака

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Вяткин

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

В ходе заседания Госдумы депутат от фракции ЛДПР Александр Шерин предложил юридически приравнять венчание к регистрации брака, сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Хотелось бы вспомнить, что до революции это таинство, о чём я уже сказал, называлось венчанием, — отметил Шерин. — И, мне кажется, надо рассмотреть в том числе и вопрос, чтобы венчание и регистрация брака — они были по статусу юридически приравнены.

В дореволюционной России венчание, или церковный брак, было единственным видом брака в стране. В настоящее время в России законный брак — это брак, заключённый в органах загса.

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Екатерина Коростиченко
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