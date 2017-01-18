В Госдуме предлагают приравнять венчание в церкви к регистрации брака

В ходе заседания Госдумы депутат от фракции ЛДПР Александр Шерин предложил юридически приравнять венчание к регистрации брака, сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Хотелось бы вспомнить, что до революции это таинство, о чём я уже сказал, называлось венчанием, — отметил Шерин. — И, мне кажется, надо рассмотреть в том числе и вопрос, чтобы венчание и регистрация брака — они были по статусу юридически приравнены.

В дореволюционной России венчание, или церковный брак, было единственным видом брака в стране. В настоящее время в России законный брак — это брак, заключённый в органах загса.