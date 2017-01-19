Наркотики, тоска по другу или убийство. Почему Мурат Насыров шагнул из окна

Проверка прокуратуры зимой 2007 года закончилась сухим заключением: самоубийство. Слухи о причинах смерти музыканта как ходили 10 лет назад, так не разрешились и до сих пор.

Наркотики были лишь потом

Первое время чуть ли не официальной версией следствия называли злоупотребление наркотиками. Эта причина была названа в СМИ первой и, соответственно, укоренилась в массах. Говорили, что Мурат Насыров "съехал" именно под действием ЛСД. Это было похоже на правду: свидетели последних часов его жизни — дети и соседи — рассказывали, что Насыров весь день ходил сам не свой. То мерит шагами комнату, то просто так наденет фотоаппарат на шею, то выбежит на лестничную клетку и начнёт звонить в двери других квартир со странными криками. Тогда журналисты писали, что в поддержку наркоманской версии самоубийства выступает тот факт, что Насыров был какое-то время в неврологической клинике, в которой лечат в том числе от наркозависимости. Однако по результатам вскрытия тела музыканта алкоголя и наркотиков в его крови так и не обнаружили.

Позже выяснилось, что наркотики Мурат Насыров принимал, но причиной смерти могла стать более глубокая проблема. Об этом рассказала нарколог и психотерапевт Уммурайзат Гаджиева, которая призналась, что Мурат в мае 2006 года лечился от глубокой депрессии — уже тогда музыканта посещали мысли покончить с собой. Во время обследования врачи пришли к выводу, что состояние музыканта — следствие вялотекущей шизофрении. Диагноз поставить не успели: для этого по правилам больного нужно наблюдать год. Для улучшения состояния Насырову прописали антидепрессанты, а также лечение у психотерапевта. Вероятно, всё это не помогло музыканту справиться с болезнью.

Лучший друг и любимая женщина

Если бы психиатрический диагноз Мурата Насырова не подтвердился, причиной самоубийства музыканта могла оказаться затяжная депрессия. И одной из главных причин стала смерть лучшего друга, гитариста группы "А-студио" Баглана Садвакасова. Когда в свой последний день Насыров метался по лестничной площадке и звонил в двери соседям, он в истерике кричал.

Я видел Бога и Багу. Он меня зовёт... Ему там плохо Мурат Насыров

Эту фразу в разных вариациях трактуют многие очевидцы, но суть её понятна: Насырову то ли приснился дурной сон, то ли с ним случился галлюциногенный "приход", то ли приступ болезни. Так или иначе, Мурат Насыров действительно очень сильно переживал из-за смерти лучшего друга, с которым он дружил много лет. Баглан Садвакасов погиб в автокатастрофе в августе 2006 года. Друзья певца вспоминают, что Насыров в последний день твердил, что запечатлел на фото призрак умершего друга.

Другой причиной депрессии Мурата Насырова могли быть отношения с женой — Натальей Бойко. Несмотря на то что у них было двое детей, брак их так и оставался незарегистрированным. И причиной тому, по всей видимости, было нежелание Натальи узаконить отношения. Возможно, Мурат, будучи человеком из традиционной мусульманской семьи, тяготился таким браком. Это подтверждает психиатр музыканта.

— Насыров жаловался, что утратил интерес к жизни, сетовал на невостребованность в творчестве, на неустроенность. А больше всего его угнетали проблемы в личной жизни, — сообщала Уммурайзат Гаджиева. — Мурат переживал, что гражданская жена не хочет регистрировать с ним брак.

Самая известная лирическая песня Насырова "Я — это ты, ты — это я", говорят, была гимном их отношений с Натальей, а свою последнюю песню "Ромео и Джульетта" Насыров также посвятил своей гражданской супруге.

Мать никогда не поверит

Для мамы Насырова Хатиры Ниязовны (сейчас ей 80 лет) Марат навсегда остался спокойным и весёлым ребёнком, который любил музыку, слушался родителей и никогда ни с кем не конфликтовал. Женщина отказывается верить в то, что сын мог покончить жизнь самоубийством. Спустя 10 лет она так же уверена, что Насырова убили.

Я не знаю, кто виноват в его смерти. Возможно, у него были недоброжелатели и завистники, сам он не мог так с собой поступить Хатира Муратова

Женщина убеждена: сын не пил и не употреблял наркотиков, ведь в последние годы он проявлял большой интерес к вере, которая запрещает это, просил мать научить его аятам (стихам из Корана. — Прим. Лайфа).