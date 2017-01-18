Из Steam удалили игру за поддельные отзывы

Сотрудники студии Matan Cohen нарушили правила пользования Steam. В связи с этим компания Valve прекратила сотрудничество с разработчиками.

По словам Valve, сотрудники студии, по всей видимости, создали много аккаунтов для того, чтобы оставлять позитивные отзывы на свою игру. Теперь Art of Stealth удалена из магазина, а сотрудничество с Matan Cohen прекращено.

Это не первый скандал, связанный с этой игрой. Ранее разработчики повздорили с обозревателем Джимом Стерлингом, раскритиковавшим игру. Из-за этого Matan Cohen направила на сайт YouTube жалобу на обозревателя за нарушение авторских прав.