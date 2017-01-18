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Опубликовано 18 января 2017, 15:47

Из Steam удалили игру за поддельные отзывы

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Jim Sterling

Скрин из видео © youtube.com/Jim Sterling

Valve убрала из своего магазина игру Art of Stealth. Её разработчики нарушили правила сервиса цифровой дистрибуции.

Сотрудники студии Matan Cohen нарушили правила пользования Steam. В связи с этим компания Valve прекратила сотрудничество с разработчиками.

По словам Valve, сотрудники студии, по всей видимости, создали много аккаунтов для того, чтобы оставлять позитивные отзывы на свою игру. Теперь Art of Stealth удалена из магазина, а сотрудничество с Matan Cohen прекращено.

Это не первый скандал, связанный с этой игрой. Ранее разработчики повздорили с обозревателем Джимом Стерлингом, раскритиковавшим игру. Из-за этого Matan Cohen направила на сайт YouTube жалобу на обозревателя за нарушение авторских прав.

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Сергей Сурепин
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