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Регион
Опубликовано 18 января 2017, 17:56

Фанаты "Зельды" выучили язык будущей игры по карте из коллекционного издания

Поклонники серии The Legend of Zelda в ожидании выхода новой части успели выучить вымышленный язык игры.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/LegendofZelda

Фото: © facebook.com/LegendofZelda

Совершить это им удалось с помощью физической карты игрового мира из коллекционного издания The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Хотя в продаже она появится лишь 3 марта, на конференции Nintendo фанату удалось сфотографировать карту. Далее поклонники общими усилиями перевели надписи на вымышленном алфавите: сперва на японский, а затем на английский.

Выяснилось, что этот текст имеет чёткий смысл. В нём описывается предыстория мира Breath of the Wild:

"Халианцы хранят истории давно ушедших времён, когда множество рас жили и работали в гармонии. Земли дышали синей аурой племени шейка, и всеобщее процветание продолжалось до того, как случилась катастрофа. Герой и Принцесса попытались запечатать зло, получившее имя Ганон Бедствия. Божественные твари пробудились в четырёх сторонах и призвали механическую армию, посеявшую страх в сердцах Короля и его народа. Они раскололи силу Ганона и запечатали его, но после этого шейка изгнали с этих земель".

Ганоном в The Legend oz Zelda зовут архиврага серии, который постоянно противостоит главному герою Линку и сеет разрушение и зло. По сложившейся традиции очередная "Зельда" расскажет про новый мир, в котором знакомые действующие лица в очередной раз показаны несколько иначе, чем раньше.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild выйдет на Wii U и Nintendo Switch 3 марта.

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Станислав Погорский
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