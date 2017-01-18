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Регион
Опубликовано 18 января 2017, 19:14

Войска Сенегала вошли в Гамбию, где президент отказывается передавать власть

Фото: &copy;&nbsp;AFP/EAST NEWS

Фото: © AFP/EAST NEWS

Сегодня вооружённые силы Сенегала вошли в Гамбию, где за один день до истечения мандата президент Яйя Джамме отказывается передавать власть своему преемнику, победившему на выборах. Об этом сообщает Reuters.

Нужно заметить, что сегодня Национальная ассамблея Гамбии приняла резолюцию, по которой Джамме может управлять страной ещё три месяца.

Непростая ситуация в Гамбии сложилась после того, как действующий президент страны сначала признал своё поражение на выборах, однако потом заявил о недопустимых ошибках избирательной комиссии и призвал провести новое голосование.

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Сергей Асташов
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