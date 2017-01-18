Китайский химзавод инвестировал миллиард евро в говорящего кота Тома

Химическая компания Zhejiang Jinke Entertainment Culture приобрела студию Outfit7, разработчика популярной мобильной игры "Мой говорящий Том". Сумма сделки составила один миллиард евро.

Информацию подтверждают различные новостные сайты Словении, где расположен один из офисов разработчика. Сообщается, что сделка была заключена в конце декабря прошлого года, а за каждую акцию китайская компания заплатила 100 долларов.

Местный сайт Jutarnji List заявляет, что сделка в процессе завершения и она стала одним из крупнейших поглощений бизнеса зарубежной компании в истории Словении.

Недавно Outfit7 выпустила игру "Мой говорящий Хэнк", где болтливый кот сменился такой же собакой.