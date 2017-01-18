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Регион
Опубликовано 18 января 2017, 18:53

Покемоны приглашены на экономический форум в Давос

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Eduardo Woo

Фото: © flickr.com/Eduardo Woo

Компания Niantic, выпустившая мобильную игру Pokemon GO, объявила о партнёрстве со Всемирным экономическим форумом.

У бизнесменов на международной конференции будет повод заняться ловлей покемонов прямо на территории мероприятия. Там будет создано 17 покестопов, где можно восполнить запас покеболов и полезных предметов. Конгресс-центр, в свою очередь, превратится в гим — место, где тренеры покемонов из разных фракций устраивают бои за первенство.

Эту инициативу прокомментировал основатель Niantic Джон Ханке.

Мы всегда хотели, чтобы Niantic и Pokemon GO творили добро в мире. Мы невероятно рады стать партнёрами компании Global Goals, чтобы помочь напомнить людям, насколько важно решать мировые проблемы, в то время как мы, надеемся, не будем отвлекать мировых лидеров от их решения
Джон Ханке, основатель Niantic

Приоритетами программы Global Goals является создание доступных и экологичных источников энергии, поддержание полового равенства, борьба с голодом и забота о мировом климате.

Некоторые участники форума предполагают, что партнёрство с Pokemon GO поможет привлечь молодое поколение к обсуждению глобальных проблем.

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Станислав Погорский
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