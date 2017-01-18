Покемоны приглашены на экономический форум в Давос
Фото: © flickr.com/Eduardo Woo
Компания Niantic, выпустившая мобильную игру Pokemon GO, объявила о партнёрстве со Всемирным экономическим форумом.
У бизнесменов на международной конференции будет повод заняться ловлей покемонов прямо на территории мероприятия. Там будет создано 17 покестопов, где можно восполнить запас покеболов и полезных предметов. Конгресс-центр, в свою очередь, превратится в гим — место, где тренеры покемонов из разных фракций устраивают бои за первенство.
Эту инициативу прокомментировал основатель Niantic Джон Ханке.
Приоритетами программы Global Goals является создание доступных и экологичных источников энергии, поддержание полового равенства, борьба с голодом и забота о мировом климате.
Некоторые участники форума предполагают, что партнёрство с Pokemon GO поможет привлечь молодое поколение к обсуждению глобальных проблем.