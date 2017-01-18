Кузнецова: Мы сделали максимально возможное для воссоединения семьи

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о том, как в центре социальной поддержки "Зеленоград" с детьми, изъятыми из семьи, работали психологи и общественные эксперты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка.

— Мы убеждены в том, что семье можно и нужно дать шанс на воссоединение при условии поддержки и контроля со стороны профильных специалистов, — подчеркнула уполномоченный при президенте по правам ребёнка.

Кузнецова подчеркнула, что в любой семье могут возникнуть проблемы и решать их нужно вовремя. Если бы вовремя был осуществлён не формальный контроль, а реальная помощь, то семью можно было бы спасти, убеждена она.

— На момент изъятия детей мы говорили о том, что в действиях опеки были основания, но процедура изъятия произведена ненадлежащим образом. С учётом того, что история семьи Дель получила широкий общественный резонанс, сегодня в центре социальной поддержки в Зеленограде собралась комиссия, в которую кроме психологов и независимых экспертов вошли также представители уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка и общественных организаций. Специалисты внимательно пообщались с каждым ребёнком, — рассказала детский омбудсмен.

По её словам, большинство детей подтвердили экспертам установившуюся в семье практику телесных наказаний со стороны отца, которые производились неоднократно и в присутствии мамы.

— Со слов 11-летней девочки, еду для всей семьи готовила она, в то время как мама готовила только для себя. Дети не выразили желание возвращаться к папе и маме, некоторые из них хотят остаться в центре социальной поддержки, — уточнила Кузнецова.

В результате комиссия приняла решение о невозможности возвращения этих детей в семью. Руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян на основании всех материалов дела принял решение о расторжении договора опеки в отношении восьмерых детей, находящихся в семье Дель. В отношении усыновлённых детей вопрос находится в стадии рассмотрения.

В частности, по словам Кузнецовой, одна из девочек высказала пожелание жить с бабушкой в Санкт-Петербурге, поэтому сейчас изучается возможность оформления временной опеки в отношении этого ребёнка.

Кузнецова подчеркнула, что необходимо провести тщательный мониторинг ситуации с приёмными семьями в целом с точки зрения оценки эффективности работы органов опеки и попечительства, а также анализа правоприменительной практики чрезмерного вмешательства в семью.