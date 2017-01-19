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Регион
Опубликовано 19 января 2017, 00:45

Шведский премьер-министр выступил за сохранение санкций против России

Фото: Youtube.com

Фото: Youtube.com

С таким заявлением Стефан Лёвен выступил в интервью изданию Bloomberg на ВЭФ в Давосе.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подтвердил, что Швеция не собирается вступать в НАТО, и заявил, что санкции против РФ, введённые из-за ситуации на Украине и с Крымом, должны оставаться в силе. 

— До тех пор пока страна не соблюдает международные законы, мы должны быть готовы использовать санкции, — заявил он в интервью изданию Bloomberg на ВЭФ в Давосе.

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Нюргуяна Игнатьева
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