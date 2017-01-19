Шведский премьер-министр выступил за сохранение санкций против России

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подтвердил, что Швеция не собирается вступать в НАТО, и заявил, что санкции против РФ, введённые из-за ситуации на Украине и с Крымом, должны оставаться в силе.

— До тех пор пока страна не соблюдает международные законы, мы должны быть готовы использовать санкции, — заявил он в интервью изданию Bloomberg на ВЭФ в Давосе.