Nintendo анонсировала новую игру для смартфонов

Fire Emblem Heroes станет ответвлением популярной японской серии тактических игр. В Heroes игроку предстоит управлять своими войсками на полях битвы размером восемь на шесть квадратов. При этом отдавать приказы воинам можно либо перетаскивая их по экрану, либо пользуясь классической схемой управления.

Игроки также получат возможность призывать для своей армии героев предыдущих игр серии. Не всех, а тех, кто победит в пользовательском голосовании, которое проводится на официальном сайте игры.

Fire Emblems Heroes станет третьим проектом, который Nintendo выпустит на мобильных устройствах. Первым было социальное приложение с аватарами Mii под названием Miitomo, а вторым — Super Mario Run. За разработку Pokemon GO, напомним, ответственна сторонняя студия Niantic.

Обладатели устройств на Android могут подписаться на рассылку, чтобы не пропустить релиз Fire Emblem Heroes, который запланирован на второе февраля. Владельцам iOS-девайсов придётся подождать.