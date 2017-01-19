Сейчас фельдшер детской скорой помощи Инна Сомкина с улыбкой говорит, что у врачей всё не как у людей: если и болеют, то обязательно сложными болезнями. Подхваченный грипп серьёзно ударил по её иммунитету: лёгкие женщины поразили микроскопические грибы. Без лечения данное заболевание всегда заканчивается смертью пациента.

Придя домой с дежурных суток, Инна почувствовала себя нехорошо. Температура была высокая, но обращаться за помощью к коллегам сразу она не стала. Проведя несколько дней дома и чувствуя, что самолечение не помогает, а состояние только ухудшается, женщина вызвала скорую помощь. Карета доставила её в городскую клиническую больницу святителя Луки. На следующий день после госпитализации из пульмонологического отделения её перевели в реанимацию. — Пациентка в декабре 2015 года заболела гриппом H1N1, который осложнился тяжёлой бактериальной пневмонией. К сожалению, лечение антибактериальными препаратами не принесло эффекта. К счастью, её лечащий врач был знаком с тем, что у таких пациентов может развиваться тяжёлая грибковая инфекция. Он связался с нами. Мы смогли своевременно поставить диагноз, назначить адекватную терапию, которую пациентка начала получать ещё в больнице святителя Луки, а потом была переведена для продолжения лечения к нам, — рассказывает клинический миколог, врач микологической клиники СЗГМУ им. Мечникова Екатерина Десятик.

В случае с Инной грибы аспергиллы поразили ткань нижних отделов обоих лёгких и стали её разрушать. — Эти грибы распространены повсеместно. Мы каждый день сталкиваемся со спорами микроскопических грибов, которые присутствуют в воздухе. Как правило, заболевание возникает у пациентов с нарушением иммунного ответа. [В данной ситуации] наиболее актуальны в нашем городе помещения, пол и стены которых поражены плесенью, потому что грибы живут во влажных, сырых и плохо обрабатываемых помещениях, — объясняет заведующая микологической клиникой СЗГМУ им. Мечникова Юлия Борзова.

Стоит отметить, что микологическая клиника НИИ медицинской микологии им. Кашкина СЗГМУ им. Мечникова — единственное в России учреждение, которое занимается диагностикой и лечением любых заболеваний, обусловленных микроскопических грибами.

— После постановки диагноза мы назначили пациентке современную адекватную противогрибковую терапию. Вначале это были внутривенные препараты, после этого она получала таблетки. Это позволило нам добиться положительного клинического эффекта и вылечить пациентку, — объясняет Десятик. О том, что состояние здоровья Инны больше не вызывает опасений, врачи сказали пациентке перед самым новым 2017 годом. После лечения от гриппа в больнице святого Луки женщина провела несколько месяцев в микологической клинике. После выписки врачи наблюдали за ней в течение года для исключения рецидива заболевания.

— Мне очень повезло, что сориентировались и отправили туда, куда надо. В первые дни, в первые сутки многое зависит, в том числе первая помощь, от того, какой был диагноз, что было диагностировано, — говорит Инна.