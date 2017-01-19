Презентация Nintendo Switch (видео)

Напомним, что неделей ранее состоялась мировая презентация Nintendo Switch, на которой были представлены технические характеристики девайса, его не анонсированные ранее особенности вроде встроенной камеры для захвата движений руки, а также первые проекты, которые будут доступны покупателям к релизу или несколько позднее. В частности, речь идёт о долгожданной для многих The Legend of Zelda: Breath of the Wild и новых играх про итальянского водопроводчика — Super Mario Odyssey и Mario Kart.

Nintendo Switch поступит в продажу по всему миру 3 марта этого года и обойдётся российским фанатам Марио и Зельды в 22 449 рублей.