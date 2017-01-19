Презентация Nintendo Switch (видео)
Сегодня в Москве проходит российская презентация гибридной консоли Switch от компании Nintendo. Лайф в прямом эфире рассказывает и показывает вам инновационное устройство, а также стартовую линейку игр для него.
Фото © AFP/EAST NEWS
Напомним, что неделей ранее состоялась мировая презентация Nintendo Switch, на которой были представлены технические характеристики девайса, его не анонсированные ранее особенности вроде встроенной камеры для захвата движений руки, а также первые проекты, которые будут доступны покупателям к релизу или несколько позднее. В частности, речь идёт о долгожданной для многих The Legend of Zelda: Breath of the Wild и новых играх про итальянского водопроводчика — Super Mario Odyssey и Mario Kart.
Nintendo Switch поступит в продажу по всему миру 3 марта этого года и обойдётся российским фанатам Марио и Зельды в 22 449 рублей.