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Регион
Опубликовано 19 января 2017, 11:26

Презентация Nintendo Switch (видео)

Сегодня в Москве проходит российская презентация гибридной консоли Switch от компании Nintendo. Лайф в прямом эфире рассказывает и показывает вам инновационное устройство, а также стартовую линейку игр для него.

Фото &copy; AFP/EAST NEWS

Фото © AFP/EAST NEWS

Напомним, что неделей ранее состоялась мировая презентация Nintendo Switch, на которой были представлены технические характеристики девайса, его не анонсированные ранее особенности вроде встроенной камеры для захвата движений руки, а также первые проекты, которые будут доступны покупателям к релизу или несколько позднее. В частности, речь идёт о долгожданной для многих The Legend of Zelda: Breath of the Wild и новых играх про итальянского водопроводчика — Super Mario Odyssey и Mario Kart.

Nintendo Switch поступит в продажу по всему миру 3 марта этого года и обойдётся российским фанатам Марио и Зельды в 22 449 рублей. 

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Александр Крушин
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