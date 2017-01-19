В ГД призвали банки развивать инфраструктуру для соцвыплат через систему "Мир"

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал банки развивать собственную инфраструктуру для перехода к системе "Мир" для перевода бюджетных и социальных выплат. Депутат выступил автором законопроекта, который обязал финансовые учреждения выполнять это требование с 1 января 2018 года.

— Сейчас ЦБ докладывает, что к концу года инфраструктура повсеместно будет готова, проблем с обслуживанием клиентов с картами "Мир" быть не должно. Банкиры боятся, что инфраструктура готова не будет, это же ещё определённые затраты. Всегда проще работать по наезженному: программе, рецептам. Закон принимался, чтобы поддержать национальную систему платёжных карт. Я полагаю, что вряд ли будет перенесён срок реализации — 1 января 2018 года. Банкам нужно работать — развивать инфраструктуры. Любой перенос сроков не позволяет дисциплинировать исполнителей закона, — сказал Аксаков.

Ранее стало известно, что несколько крупных банков, среди которых "Альфа-банк", "Промсвязьбанк" и банк "Открытие", готовят письменное обращение на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Кредитные учреждения хотят попросить не вводить обязательный перевод бюджетных средств на карты "Мир", пишет "Коммерсант". Речь идёт, в частности, о зарплатах и пенсиях, а также деньгах, выделенных на оплату больничных листов.