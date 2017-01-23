Клиент всегда неправ. Как работали советские салоны красоты

Салонов красоты в привычном понимании этого слова в СССР не было. Причёски и стрижки делали в парикмахерских. Там же клиентки могли получить сеанс маникюра и педикюра. Параллельно существовали косметические кабинеты. Иногда они делили с парикмахерской одно помещение, иногда находились в соседнем здании. Там работали косметологи, которые также могли покрасить ресницы, брови и сделать макияж.

Цены на услуги в парикмахерских СССР совсем не кусались. Даже уборщица могла себе позволить пройти всех мастеров с минимальными потерями для семейного бюджета. Например, стрижка в 70-е годы стоила 1,5 рубля, завивка на бигуди — 80 копеек, маникюр — 40 копеек. Похожие цены были как в парикмахерских на окраине города, так и в салонах в центре Москвы.

В конце 60-х годов началось массовое строительство благоустроенного жилья. Только тогда в домах начала появляться горячая вода. До этого мыться ходили в общественные бани. При них часто существовали парикмахерские. Клиент проходил "полный цикл" процедур — мылся, брился, подстригался. По мере переселения в квартиры со всеми удобствами общественные бани стали посещать значительно реже, у многих дома появились ванны. Тогда салоны красоты стали появляться на улицах городов — в центре и в спальных районах. В 70-е годы на каждый район города приходилось в среднем несколько парикмахерских и один косметический кабинет. Заранее к мастерам записывались редко. В основном клиенты шли в порядке живой очереди. Типичная картина того времени: группа людей терпеливо выжидает под надписью "Парикмахерская".

"Бабетта идёт на войну"

Одной из востребованных услуг в парикмахерских была завивка волос. Кудри делали с помощью бигуди — раскалённых либо холодных. Тем, кто хотел сохранить завитки надолго, предлагалась химическая завивка. Она не боялась ни влаги, ни солнца, и держалась до шести месяцев. На волосы наносили специальную смесь, потом накручивали на бигуди и сушили.

Средства для химической завивки делались на основе щёлочи, позднее, в 70-е годы, появился состав на основе тиогликолиевой кислоты. Этот состав считался более щадящим и меньше портил волосы.

Мать Веры Кербель всю жизнь проработала в одной из парикмахерских города Новосибирска. С самого детства Вера наблюдала будни индустрии красоты изнутри. По её словам, многие в 60–70-е годы стремились стать не только кудрявыми, но и непременно обесцветиться. Часто обе процедуры делали за один раз.

— Волосы осветляли перекисью водорода, получался странный, неестественный по современным меркам цвет, но никого это не смущало. Блондинки были в моде, — вспоминает Вера.

В фильме Александра Панкратова-Чёрного "Салон красоты", где показаны будни парикмахерской времён СССР , есть эпизод, в котором расстроенная после ссоры с мужем мастер передержала перекись водорода на волосах у женщины. Волосы клиентки начали вылезать клочками. Женщина плакала и проклинала мастера. Такая ситуация была, как это ни печально, сродни норме для того времени, о чём с грустью вспоминают женщины, заставшие "красоту" в СССР. Химическая завивка и обесцвечивание были, по сути, эдакой "советской рулеткой". При неудачном исходе процедуры у женщин появлялись настоящие проплешины. Замаскировать их мог только головной убор или парик.

Ещё одним модным приёмом в 60–70-х годах был начёс. К голове крепили шиньон-накладку, который приподнимал волосы на затылке. Закрепляли конструкцию с помощью невидимок и тонны лака. Такую причёску назвали бабетта. Похожая укладка была у французской актрисы Бриджит Бордо в фильме "Бабетта идёт на войну".

— Мне мама делала бабетту, я ходила с ней семь дней. Тогда нормой было не трогать голову с причёской неделю, а то и две, — делится воспоминаниями Вера Кербель.

Некоторые парикмахеры шли ещё дальше — сооружали сложную причёску и заливали её всеми имеющимися на тот момент стайлинговыми средствами. Волосы превращались в жёсткий каркас, с которым некоторые ходили по месяцу.

Женщины, которые обесцвечиваться не хотели, просто красили волосы. Дамы стремились замаскировать седые пряди или просто сделать оттенок волос ярче.

— Самыми популярными красителями были хна и басма. Их можно было найти в каждой парикмахерской. Поэтому так много было женщин с рыжими или чёрными волосами, — рассказывает Вера Кербель.

Привычные краски в тюбиках появились в СССР в начале 70-х годов. До этого волосы и брови красили смесью на основе урзола (органическое соединение, которое также используется для окраски меха).

Я сам изготавливал краску на основе урзола, коры крушины и ещё нескольких компонентов. Варил дома на своей кухне и приносил в парикмахерскую. В отличие от кремообразной краски, эта смесь была жидкой. Наносили её ватным валиком или губкой. Главный минус — краска въедалась в кожу головы и отмыть её было сложно. Судья международной категории по парикмахерскому искусству Виктор Шарапов

Эксперт до сих пор полностью не раскрывает состав той краски, но уверяет, что окрашивание держалось долго, цвета получались разнообразными и клиентки были довольны.

Лак с ёлочной игрушкой

Кудрявая блондинка из 70-х, конечно, должна была иметь ухоженные руки. Для этого она вставала в шесть утра, а в семь уже занимала очередь к маникюрше в ту же парикмахерскую, где вчера делала "химку".

В небольших салонах работал один мастер по маникюру, в крупных — несколько. В арсенале у маникюрши были небольшие ножницы, пилки, щипчики для удаления заусенцев и, конечно, ванночка для распаривания рук.

Как рассказала Галина Иванцова, работавшая мастером по маникюру в 70-е годы в Москве, чтобы хорошо накрасить и интересно оформить ногти, ей надо было очень постараться:

— По качеству лаки были больше похожи на строительные краски, растекались, плохо держались. К тому же, выбор цвета был ограничен — все оттенки красного, розовые или бесцветный лак.

Нередко мастера сами смешивали лаки, чтобы получить новый цвет. Некоторые даже добавляли в состав самодельные блёстки из раскрошенных в пыль осколков от ёлочной игрушки или обрывков ёлочной мишуры.

Когда в конце 70-х стали появляться импортные лаки, мастера покупали их за свои деньги и предлагали клиентам доплатить за использование более качественного материала. Большинство охотно соглашались.

Косметологи с бархатной кожей

Удалить бородавку, сделать чистку лица, пройти лечение от угревой сыпи, а также выщипать и покрасить брови — все эти процедуры в СССР можно было провести в косметических кабинетах.

— За дополнительную плату косметологи могли сделать макияж, — вспоминает Вера Кербель, — в магазинах хорошую косметику было не достать, а у них имелись импортные тональные кремы, тушь и множество помад.

Кожа у девушек и женщин СССР часто была не очень: юношеские угри плавно переходили в возрастные морщины, вспоминает одна из наших собеседниц, заставшая те времена. Именно косметологи выделялись на фоне других идеальной кожей в любом возрасте. Они были одними из немногих, кто знал все секреты ухода за лицом.

Клиент всегда неправ

В фильме Александра Панкратова-Чёрного "Салон красоты" правдиво показано, насколько вежливыми и обходительными мастера были с привилегированными клиентками и насколько равнодушными оставались по отношению к обычным посетителям.

Жён партийных деятелей поили чаем и сдували с них пылинки. Обычные же женщины слышали в свой адрес от парикмахера "садимся", "снимаем бигуди", "на сушку", "терпите".

— Косметолог или парикмахер могли обслуживать клиента и параллельно рассказывать коллеге о проблемах у сына в школе, о непутёвом муже, о том, как ей удалось купить сапоги из ГДР, — делится воспоминаниями Маргарита Петрова. — Складывалось ощущение, что клиенты для них — не живые люди.

Когда клиентка оставалась недовольна стрижкой или укладкой, редко кто возмущался. В основном расстроенные клиентки уходили домой с мыслью: "Волосы не зубы, отрастут".

Несмотря на риск остаться без волос, нестойкий и плохо пахнущий лак и не всегда уважительное отношение к себе, женщины приходили в салон красоты вновь. Желание быть красивыми неистребимо в любом возрасте и в любую эпоху.