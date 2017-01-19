Super Mario Run выйдет на Android в марте

Игру Super Mario Run, как и в случае с iOS-версией, сейчас можно предзаказать в магазине Google Play. Как только раннер станет доступен для загрузки, пользователи получат специальное оповещение.

#SuperMarioRun will arrive on Android in March. You can pre-register in Google Play to be notified when it launches! https://t.co/u4H9bxVi9R pic.twitter.com/Hd5uzRcYcK — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 19, 2017

Релиз Super Mario Run состоялся 16 декабря 2016 года. Уже за первые сутки игра была загружена более 5 миллионов раз. В 80 странах мира Super Mario Run вышла в топ App Store. Игра не только преодолела планку в 90 миллионов установок, но и позволила заработать Nintendo 30 миллионов долларов.

О том, что раннер выйдет на Android, стало известно 28 декабря 2016 года.