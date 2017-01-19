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Регион
Опубликовано 19 января 2017, 09:50

Super Mario Run выйдет на Android в марте

Новый раннер про Марио, являющийся эксклюзивом для iOS-устройств, уже весной станет доступен для обладателей Android.

Фото &copy; Flickr/david_a_l

Фото © Flickr/david_a_l

Игру Super Mario Run, как и в случае с iOS-версией, сейчас можно предзаказать в магазине Google Play. Как только раннер станет доступен для загрузки, пользователи получат специальное оповещение.

Релиз Super Mario Run состоялся 16 декабря 2016 года. Уже за первые сутки игра была загружена более 5 миллионов раз. В 80 странах мира Super Mario Run вышла в топ App Store. Игра не только преодолела планку в 90 миллионов установок, но и позволила заработать Nintendo 30 миллионов долларов.

О том, что раннер выйдет на Android, стало известно 28 декабря 2016 года.

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Сергей Сурепин
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