Microsoft прекратила поддержку Minecraft для Windows Mobile

Игра Minecraft Pocket Edition вышла в 2014 году на платформе Windows Phone. Теперь стало известно, что студия Mojang не будет удалять проект из магазина, но и поддержку оказывать более не планирует.

Связано это с тем, что доля пользователей Minecraft на Windows Phone и Windows 10 Mobile очень мала, поэтому разработчики не видят смысла далее вкладываться в её разработку.

Minecraft — детище предприимчивого шведского программиста и гейм-дизайнера Маркуса Нотча Перссона. Первое время он работал над симулятором выживания в одиночку, пока в 2009 году не основал студию Mojang.

Ныне Перссон не имеет никакого отношения к собственной игре: два года назад он продал свою компанию за 2,5 миллиарда долларов, и теперь правами на Minecraft владеет Microsoft.