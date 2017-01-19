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Опубликовано 19 января 2017, 10:23

Microsoft прекратила поддержку Minecraft для Windows Mobile

Фото: &copy;&nbsp;Minecraft

Фото: © Minecraft

Разработчики более не планируют выпускать обновления для игры на мобильных устройствах с поддержкой Windows Mobile.

Игра Minecraft Pocket Edition вышла в 2014 году на платформе Windows Phone. Теперь стало известно, что студия Mojang не будет удалять проект из магазина, но и поддержку оказывать более не планирует.

Связано это с тем, что доля пользователей Minecraft на Windows Phone и Windows 10 Mobile очень мала, поэтому разработчики не видят смысла далее вкладываться в её разработку.

Minecraft — детище предприимчивого шведского программиста и гейм-дизайнера Маркуса Нотча Перссона. Первое время он работал над симулятором выживания в одиночку, пока в 2009 году не основал студию Mojang.

Ныне Перссон не имеет никакого отношения к собственной игре: два года назад он продал свою компанию за 2,5 миллиарда долларов, и теперь правами на Minecraft владеет Microsoft.

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Сергей Сурепин
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