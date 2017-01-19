Небольшой город в Швеции сделали самым опасным местом в мире

Расположенный на юге Швеции городок Лунд, который известен своим собором, университетом и тихими мощёными улицами, на некоторое время поднялся на первое место в рейтинге Numbeo самых опасных населённых пунктов планеты, пишет The Local. Помог ему в этом Линус Труллсон: мужчина вдохновился сообщениями о преступлениях в соседнем городе Мальмо, которые были основаны на цифрах с сайта Numbeo.

По данным Шведского национального совета по профилактике преступлений за 2015 год, в Лунде было зарегистрировано 13 197 преступлений на 100 тыс. жителей, что не превышает средние показатели по стране (15 342 преступления на 100 тыс. человек). В Мальмо же за тот же период времени было зарегистрировано 18 488 преступлений на 100 тыс. жителей.

Однако один из местных пользователей "Твиттера" заявил, что город занимает второе место в Европе по количеству преступлений. Информация была взята из того же Numbeo, где вносить изменения может любой человек. Поэтому Труллсон решил поэкспериментировать и доказать, что таким сервисам ни в коем случае нельзя слепо доверять.

Молодой человек выяснил, что оставлять оценки о городе можно даже без регистрации. Поэтому он несколько раз оценил Лунд как самое опасное место на планете по всем возможным критериям безопасности. В результате меньше чем за день небольшой городок занял первое место в рейтинге, сместив Каракас в Венесуэле и Сан-Педро-Сула в Гондурасе.

Однако на пьедестале Лунд продержался недолго: в настоящий момент он уже занимает 86-ю строчку рейтинга Numbeo. Тем не менее швед доказал, что такие статистические сервисы запросто могут ошибаться.

— Совсем несложно формировать общественное мнение по отношению к какому-то конкретному вопросу, если у вас есть поддержка единомышленников, — рассказал Трулссон.

В последнее время в Швеции вплотную занялись искоренением ложных новостей. Недавно стало известно, что популярный шведский персонаж комиксов медвежонок Бамси будет рассказывать детям об опасности фейковых сообщений, а также научит их определять ложную информацию.