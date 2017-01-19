Дмитрий Медведев поздравил Михаила Ножкина с 80-летием

Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Михаила Ножкина с 80-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

— Вы человек яркий и многогранный, в котором органично сочетается талант поэта, музыканта и актёра. И всё это вы делаете блистательно. Вы создали образы мужественных, благородных, обладающих огромной внутренней силой людей, которые верны своему слову, долгу и чести, — говорится, среди прочего, в поздравлении премьер-министра Медведева.

Дмитрий Медведев отметил также талант Ножкина в музыке и поэзии. Его авторству принадлежат песни "Я люблю тебя, Россия", "Последний бой", "Под городом Ржевом".

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 г. в Москве. Был артистом Московского государственного театра эстрады, Москонцерта. Выступал с эстрадными номерами, сатирическими новеллами, стихами, балладами и куплетами собственного сочинения. Известен по ролям в фильмах "Ошибка резидента", "Судьба резидента" и "Хождение по мукам".