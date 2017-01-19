Беглому политику Митрофанову грозит депортация из Хорватии

Как стало известно Лайфу, у беглого законотворца закончился срок действия заграничного паспорта.

— У него давно просрочен паспорт. По сути, сейчас в стране, которая предоставила ему убежище, он находится нелегально. Консульство России не будет продлевать ему документы, — рассказал источник Лайфа.

Кроме того, перед Новым годом Следственный комитет направил запрос в органы здравоохранения Хорватии, которые должны подтвердить, что состояние здоровья Алексея Митрофанова настолько тяжёлое, при котором невозможна экстрадиция. При этом, по данным спецслужб, бывший российский политик чувствует себя хорошо, живёт привычной жизнью и спокойно передвигается по городу.

Напомним, в 2014 году в Москве против тогда ещё депутата Госдумы было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в составе организованной группы. Следователи считают, что он участвовал в афере на $200 тыс., которые группа "решальщиков" обманом получила у московского строителя Вячеслава Жарова.

Попав под подозрение в преступлении, Митрофанов уехал в Загреб якобы на лечение.