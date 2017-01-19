Горбачёв назвал ерундой повестку от Литвы по делу о событиях 13 января 1991 года

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил Лайфу, что не будет свидетельствовать по делу о стычке у телебашни в Вильнюсе 13 января 1991 года. Кроме того, по словам политика, его никто не вызывал для дачи показаний.

— Это ерунда. В прессе я вижу, что меня вызвали, но я ничего не получал. Если бы даже я получил, то никуда бы не поехал. Что за безобразие? Почему я должен ехать? Я отвечал за всю страну, и почему я должен ехать по вызову? Смешно как-то. Я не участвовал, не давал разрешения. Когда всё это выявилось, началась разборка. Нет у меня для них свидетельств, и они это знают, потому что я в прессе дал. Весь мир знает, а они не знают, — подчеркнул Горбачёв.

Ранее СМИ сообщили, что окружной суд Вильнюса вызвал Горбачёва дать показания по делу о столкновениях у телебашни в 1991 году. Тогда погибло 14 человек. Судья Айнора Корнелия Мацявичене заявила, что повестку направили в адрес Фонда Горбачёва, адресату её вручили 28 декабря. В документе обозначено, что экс-президент СССР может дать показание в формате видеоконференции.