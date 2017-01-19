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Регион
Опубликовано 19 января 2017, 13:03

Известный теннисист разбивает клавиатуры во время игры в Counter-Strike

Фото: &copy; AP/EAST NEWS

Фото: © AP/EAST NEWS

Спортсмен прославился своим экстравагантным поведением как на кортах, так и на Twitch.

Польский теннисист Ежи Янович в свободное от спорта время ведёт трансляции на Twitch, на котором транслирует Counter-Strike: Global Offensive.

Янович необычно ведёт себя на корте. В частности, в 2013 году он серьёзно поссорился с арбитром во время игры на турнире Australian Open. 

Что же касается стримов, то на них теннисист также не сдерживает эмоций. Свою агрессию Янович вымещает путём уничтожения клавиатуры.

На канал теннисиста подписано 50 тысяч пользователей Twitch, в то время как общее число просмотров его трансляций превышает 500 тысяч.

Counter-Strike — легендарный командный шутер о противостоянии спецназа и террористов. Основная задача — уничтожить противника либо выполнить конкретное задание, связанное с картой, где развивается действие: от освобождения заложников до закладывания и обезвреживания бомбы.

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Сергей Сурепин
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