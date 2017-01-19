Петиция саратовца к авторам Counter-Strike собрала уже почти 14 тысяч голосов

Пользователь под псевдонимом Alex Rose создал петицию на ресурсе Change.org. Обращаясь к Гейбу Ньюэллу и разработчикам CS:GO, житель Саратова попросил открыть отдельный сервер на территории России. По его словам, это позволит уменьшить количество лагов в игре.

Автор петиции также указал идеальное месторасположение для такого кластера. Его необходимо установить, как считает геймер, в Новосибирске.

По мнению Alex Rose, российский сервер обеспечит по-настоящему честную игру, так как не будет проблем с соединением.

На момент публикации новости петицию подписали 13 743 участника из необходимых 15 тысяч.