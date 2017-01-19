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Регион
Опубликовано 19 января 2017, 15:54

Петиция саратовца к авторам Counter-Strike собрала уже почти 14 тысяч голосов

Скриншот: &copy; L!FE

Скриншот: © L!FE

Российский геймер остался недоволен работой серверов Counter-Strike: Global Offensive.

Пользователь под псевдонимом Alex Rose создал петицию на ресурсе Change.org. Обращаясь к Гейбу Ньюэллу и разработчикам CS:GO, житель Саратова попросил открыть отдельный сервер на территории России. По его словам, это позволит уменьшить количество лагов в игре.

Автор петиции также указал идеальное месторасположение для такого кластера. Его необходимо установить, как считает геймер, в Новосибирске.

По мнению Alex Rose, российский сервер обеспечит по-настоящему честную игру, так как не будет проблем с соединением.

На момент публикации новости петицию подписали 13 743 участника из необходимых 15 тысяч.

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Сергей Сурепин
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