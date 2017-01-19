Владельцы серверов Minecraft могли организовать одну из самых мощных DDoS-атак

Журналист Брайан Кребс, занимающийся проблемами интернет-безопасности, провёл расследование хакерской атаки, которая в октябре 2016 года стала причиной серьёзных перебоев работы сети Интернет.

Из-за атаки хакеров на серверы компании Dyn, одного из крупнейших американских поставщиков сетевых сервисов, у пользователей возникли трудности с доступом к сервисам Netflix, Reddit, Spotify и Twitter.

Недавно Кребс завершил расследование этой кибератаки. Оказалось, что одна из первых версий ботнета Mirai зародилась в 2014 году, когда крупные владельцы серверов Minecraft "воевали" между собой.

Это позволило установить, что создатели вируса атаковали серверы Minecraft. После этого вредоносная программа была использована для взломов других ресурсов, среди которых оказалась компания Dyn.