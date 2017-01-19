Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 января 2017, 18:29

Владельцы серверов Minecraft могли организовать одну из самых мощных DDoS-атак

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Причиной появления вредоносной программы Mirai является популярная игра Minecraft.

Журналист Брайан Кребс, занимающийся проблемами интернет-безопасности, провёл расследование хакерской атаки, которая в октябре 2016 года стала причиной серьёзных перебоев работы сети Интернет.

Из-за атаки хакеров на серверы компании Dyn, одного из крупнейших американских поставщиков сетевых сервисов, у пользователей возникли трудности с доступом к сервисам Netflix, Reddit, Spotify и Twitter.

Недавно Кребс завершил расследование этой кибератаки. Оказалось, что одна из первых версий ботнета Mirai зародилась в 2014 году, когда крупные владельцы серверов Minecraft "воевали" между собой.

Это позволило установить, что создатели вируса атаковали серверы Minecraft. После этого вредоносная программа была использована для взломов других ресурсов, среди которых оказалась компания Dyn.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • minecraft
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar