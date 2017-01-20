Новая "Зельда" станет последней игрой Nintendo для Wii U

Президент Nintendo of America Реджи Фис-Эме подтвердил, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет последней игрой от Nintendo, которая выйдет на Wii U.

Говоря о внутренних студиях, в разработке нет новых игр, которые выйдут после запуска The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Мы действительно подошли к концу жизненного цикла Wii U Реджи Фис-Эме, президент Nintendo of America

Тем не менее вышедшие игры всё ещё можно будет купить в дисковой версии и через цифровой магазин eShop. Также компания планирует некоторое время поддерживать сетевые сервисы, в том числе мультиплеер:

"С нашей перспективы, закат консоли всё ещё не настал. Существующая онлайн-активность в Mario Kart и Splatoon значительна. Мы продолжим её поддержку".

Nintendo прекратила производство Wii U в конце прошлого года, а после анонса Switch консоль исчезла с японского сайта компании. The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет последней игрой Nintendo на платформе, чей жизненный цикл начался чуть более 4 лет назад.

Реджи также прокомментировал причины неудачи Wii U. По его словам, он до сих пор может спросить людей "в чём суть Wii U" и получить самый непредсказуемый ответ. С точки зрения бизнеса, отмечает Фис-Эме, это совсем не хорошо.