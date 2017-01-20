Новая "Зельда" станет последней игрой Nintendo для Wii U
Жизненный цикл Wii U официально подходит к концу. Nintendo подтвердила, что в марте она выпустит последнюю игру для консоли.
Кадр видео “youtube.com/Nintendo”. Скриншот © L!FE
Президент Nintendo of America Реджи Фис-Эме подтвердил, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет последней игрой от Nintendo, которая выйдет на Wii U.
Тем не менее вышедшие игры всё ещё можно будет купить в дисковой версии и через цифровой магазин eShop. Также компания планирует некоторое время поддерживать сетевые сервисы, в том числе мультиплеер:
"С нашей перспективы, закат консоли всё ещё не настал. Существующая онлайн-активность в Mario Kart и Splatoon значительна. Мы продолжим её поддержку".
Nintendo прекратила производство Wii U в конце прошлого года, а после анонса Switch консоль исчезла с японского сайта компании. The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет последней игрой Nintendo на платформе, чей жизненный цикл начался чуть более 4 лет назад.
Реджи также прокомментировал причины неудачи Wii U. По его словам, он до сих пор может спросить людей "в чём суть Wii U" и получить самый непредсказуемый ответ. С точки зрения бизнеса, отмечает Фис-Эме, это совсем не хорошо.