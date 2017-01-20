Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января 2017, 08:11

Экранизацию The Division снимет сценарист худшей Call of Duty

Стало известно, кто напишет сценарий и снимет экранизацию игры The Division с Джейком Джилленхолом и Джессикой Честейн.

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Сценаристом и режиссёром картины станет Стивен Гаан, до этого снявший несколько фильмов и написавший сценарий к игре Call of Duty: Ghosts. Последняя стала самой низкооценённой частью серии, вышедшей на домашних платформах, — её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет всего 68 из 100. Критики и игроки больше всего ругали как раз сюжетную кампанию Ghosts.

Среди прочих работ Гаана числится сценарий для фильма "Трафик", который получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучший адаптированный сценарий. В этом году в прокат выйдет фильм "Золото" с Мэттью Макконахи в главной роли, для которого Стивен Гаан был режиссёром и автором сценария.

На данный момент к экранизации игры про постапокалиптический современный Нью-Йорк The Division прикреплены актёры Джейк Джилленхол и Джессика Честейн. Джилленхол также продюсирует проект.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • Оскар
  • callofduty
  • thedivision
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar