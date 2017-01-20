Экранизацию The Division снимет сценарист худшей Call of Duty

Сценаристом и режиссёром картины станет Стивен Гаан, до этого снявший несколько фильмов и написавший сценарий к игре Call of Duty: Ghosts. Последняя стала самой низкооценённой частью серии, вышедшей на домашних платформах, — её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет всего 68 из 100. Критики и игроки больше всего ругали как раз сюжетную кампанию Ghosts.

Среди прочих работ Гаана числится сценарий для фильма "Трафик", который получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучший адаптированный сценарий. В этом году в прокат выйдет фильм "Золото" с Мэттью Макконахи в главной роли, для которого Стивен Гаан был режиссёром и автором сценария.

На данный момент к экранизации игры про постапокалиптический современный Нью-Йорк The Division прикреплены актёры Джейк Джилленхол и Джессика Честейн. Джилленхол также продюсирует проект.