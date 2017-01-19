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Регион
Опубликовано 19 января 2017, 21:30

СБ ООН своей резолюцией поддержал смену власти в Гамбии

Непростая ситуация в Гамбии сложилась после того, как президент Яйи Джамме признал поражение на выборах, но потом заявил об ошибках избиркома и призвал провести новое голосование.

Совбез ООН принял резолюцию в поддержку передачи власти в Гамбии избранному президенту страны Адаме Барроу. За принятие этого документа все 15 стран — членов Совета Безопасности, включая Россию.

Непростая ситуация в Гамбии сложилась после того, как действующий президент страны Яйи Джамме сначала признал своё поражение на выборах, однако потом заявил о недопустимых ошибках избирательной комиссии и призвал провести новое голосование.

Принятая резолюция осудила нежелание Джамме покинуть свой пост. Документ выражает "полную поддержку" усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), нацеленным на "уважение воли народа Гамбии, отражённой в результатах выборов 1 декабря".

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Димитрий Алексиевич
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