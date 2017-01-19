СБ ООН своей резолюцией поддержал смену власти в Гамбии

Совбез ООН принял резолюцию в поддержку передачи власти в Гамбии избранному президенту страны Адаме Барроу. За принятие этого документа все 15 стран — членов Совета Безопасности, включая Россию.

Непростая ситуация в Гамбии сложилась после того, как действующий президент страны Яйи Джамме сначала признал своё поражение на выборах, однако потом заявил о недопустимых ошибках избирательной комиссии и призвал провести новое голосование.

Принятая резолюция осудила нежелание Джамме покинуть свой пост. Документ выражает "полную поддержку" усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), нацеленным на "уважение воли народа Гамбии, отражённой в результатах выборов 1 декабря".