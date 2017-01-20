Игрок победил босса Dark Souls 3 стриптизом

Игры серии Dark Souls известны, во-первых, тем, что их принято считать очень сложными, подходящими только для самых умелых игроков. Второе, чем прославилась франшиза, — тем, что геймеры неустанно придумывают всё более изощрённые способы усложнить прохождение.

Обычно для это энтузиасты записывают видео (или проводят онлайн-трансляцию) того, как они проходят одну из Dark Souls, например, используя нестандартные устройства. Привычный геймпад меняют на контроллер-гитару или руль. Кто-то играет с завязанными глазами, ногами или в очень пьяном состоянии. Наконец, последний тип самостоятельно придуманных испытаний — прохождение с особыми правилами для игрового процесса.

К последнему типу относится то, как игрок с YouTube-канала iHardlyTriHard Gaming одолел босса Dark Souls 3.

Он выбрал стратегию с минимумом рациональных действий и постоянной игрой на публику. iHardlyTriHard бегал вокруг босса, уворачивался от большинства атак, после чего оглушал противника парированием со спины. Эта абсурдная механика возможна благодаря тому, что в Dark Souls 3 парировать можно с любой стороны, если нажать соответствующую кнопку в строго определённый (до миллисекунд) момент. Чтобы повысить ставки, игрок постепенно раздевал свою героиню — таким образом любой пропущенный удар мог её убить и битву пришлось бы начать заново.

Dark Souls 3 — это игра в жанре экшен-RPG, которая вышла на PC, Xbox One и PS4 12 апреля прошлого года.