Госдума готовит педофилам новый закон

Отклонив в январе пакеты антипедофильских поправок в законодательство от разных политиков и ведомств, Госдума решила написать свой проект закона, защищающий детей от насильников и ужесточающий наказание. Парламентарии хотят сделать так, чтобы педофилы не смогли больше уходить от ответственности, а дети и общество были надёжно защищены от рецидивов с их стороны.

Для разработки законопроекта в Госдуме создана специальная рабочая группа, которую возглавила зампред Госдумы Ирина Яровая. Помогать депутатам будут специалисты из Минздрава, МВД, Следственного комитета, Минюста, Генпрокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребёнка.

Основной площадкой по разработке нового антипедофильского закона станет думский Комитет по вопросам семьи, женщин и детей. В рабочую группу войдут члены Комитета Госдумы по государственному строительству, представители всех фракций и члены Совета Федерации.

По данным Лайфа, письмо с просьбой направить своего представителя в рабочую группу Яровая уже направила главе Минздрава Веронике Скворцовой. Кроме того, участвовать в разработке законопроекта уже согласился и сенатор Антон Беляков.

По словам Ирины Яровой, самые страшные истории — это преступления против детей, когда они становятся жертвами насильников и моральных уродов. К сожалению, в последнее время преступлений против половой неприкосновенности детей очень много, при этом и уровень латентности также высокий.

В аппарате Госдумы Лайфу рассказали, что ещё 11 января 2017 года на пленарном заседании парламента по предложению фракции "Единая Россия" было принято решение отложить рассмотрение проекта федерального закона № 715337-6 "О внесении изменений в статьи 79 и 80 Уголовного кодекса РФ (в части установления запрета на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания осуждённым за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних)". Проект вносил сенатор от Владимирской области Антон Беляков. Депутаты решили, что этот законопроект противоречит Конституции РФ, поэтому отклонили его.

— Изучив законопроект, представители Конституционного и Верховного судов дали свой отрицательный отзыв, поскольку считают, что установление запрета на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания осуждённым за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются нарушением конституционного права человека, — заявил тогда первый замглавы "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

По словам Исаева, "Единая Россия" предложила автору законопроекта разработать вместе с коллегами новый законопроект, который, по сути, был бы направлен на то, чтобы педофилы не могли избежать ответственности, а также на то, чтобы общество было застраховано от рецидивов с их стороны.

Автор скандального законопроекта сенатор Антон Беляков заявил Лайфу, что согласился с мнением коллег снять свой проект закона, защищающий детей от насильников и ужесточающий наказание для них.

— Я уверен, что, если бы мой законопроект был поставлен на голосование, он прошёл бы первое чтение. И, если бы это произошло вопреки мнению профильного комитета, была бы высока вероятность, что в двух последующих чтениях (для которых позиция комитета также имеет решающее значение) законопроект мог бы столкнуться с трудностями и даже лечь "под сукно", — рассказал Лайфу Антон Беляков.

По словам Белякова, он счёл целесообразным согласиться на предложение коллег, снять с повестки законопроект и войти в состав формируемой рабочей группы, чтобы снова всё обсудить.

— Моим коллегам из Госдумы РФ просто захотелось разделить со мной лавры славы в подготовке судьбоносного для страны закона, который сохранит тысячи жизней наших детей, — заявил Лайфу Беляков.

Между тем сенатор считает, что с юридической точки зрения отрицательный отзыв на его законопроект, который дали эксперты правительства, представители Конституционного и Верховного судов, а следом и профильный Комитет Госдумы по государственному строительству, некорректны с точки зрения конституционного права.

— Во-первых, мой законопроект не затрагивает права осуждённых просить о помиловании. Во-вторых, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц", — говорит парламентарий. — По данным МВД РФ, в России ежегодно подвергаются насилию 11 тысяч детей. Каждые 40 минут в нашей стране совершается насилие над ребёнком.

По его словам, так в 2016 году в Ульяновской области педофил, неоднократно судимый за сексуальные преступления в отношении детей и выходивший по УДО, напал на маленькую девочку и убил её.

— Это зверское преступление всколыхнуло весь посёлок, и полиции пришлось защищать маньяка от местных жителей, готовых устроить самосуд. В этой ситуации пресловутый принцип гуманизма вновь позволил уйти педофилу от самого что ни на есть справедливого для него наказания, — заявил парламентарий Лайфу.

Снятый с рассмотрения парламентом законопроект сенатора Антона Белякова предполагал, что необходимо ещё и ужесточение контроля за перемещением вышедших на свободу педофилов: правоохранители должны были следить за злодеями при помощи электронных браслетов, которые экс-зэки должны были носить на воле.

Данную инициативу сенатор объяснял Лайфу так.

— После того как насильник отбыл наказание в местах лишения свободы, суд имеет право в целях дальнейшего контроля за его действиями установить в отношении него определённые меры административного надзора — запрещение пребывания в определённых местах, обязательная явка в полицию. К сожалению, практика показывает, что эти меры недостаточно эффективны и не позволяют снизить количество повторных преступлений, совершаемых педофилами, — рассказывал сенатор.

Беляков утверждал во время обсуждения своего законопроекта, что введение обязательного ношения электронного браслета, во-первых, существенно сократит количество повторных преступлений, а во-вторых, будет способствовать их оперативному раскрытию.

Кроме того, законопроектом Антона Белякова также предусматривалось создать единую базу данных лиц, совершивших нападение на несовершеннолетних, и обязать органы внутренних дел доводить до сведения граждан информацию о появлении в населённом пункте отбывших наказание педофилов.

Закрепление подобной нормы соответствует зарубежному и отечественному опыту. Электронное отслеживание передвижения педофилов используется в США, Франции, Великобритании, Эстонии и Южной Корее.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов, который исключит возможность попадания таких людей в учебные заведения.

— Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения. Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ, — говорит детский омбудсмен.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ, за последние два года рост преступлений полового характера в отношении детей растёт. Это изнасилования, действия сексуального характера, развратные действия, преступления сексуального характера. Это всё повторные преступления.