Западноафриканские военные заявили о начале ударов по Гамбии

В рамках операции "Восстановление демократии" военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали удары в Гамбии, передаёт Reuters со ссылкой на представителя сенегальской армии полковника Абду Ндиайе.

Источник агентства уточнил, что контингент включает значительные сухопутные, воздушные и морские силы.

Напомним, накануне Вооружённые силы Сенегала вошли в Гамбию, где в преддверии истечения своего мандата президент Яйя Джамме решил не передавать власть победившему на выборах преемнику Адаму Барроу. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.

Совбез ООН 19 января принял представленный Сенегалом проект резолюции, которая позволит ЭКОВАС предпринимать "все необходимые меры", чтобы удостовериться в передаче полномочий президента в Гамбии.