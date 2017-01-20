Западноафриканские военные заявили о начале ударов по Гамбии
Сенегал поддержал избранного президента Гамбии Барроу после отказа старого президента покидать пост после окончания срока.
В рамках операции "Восстановление демократии" военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали удары в Гамбии, передаёт Reuters со ссылкой на представителя сенегальской армии полковника Абду Ндиайе.
Источник агентства уточнил, что контингент включает значительные сухопутные, воздушные и морские силы.
Напомним, накануне Вооружённые силы Сенегала вошли в Гамбию, где в преддверии истечения своего мандата президент Яйя Джамме решил не передавать власть победившему на выборах преемнику Адаму Барроу. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.
Совбез ООН 19 января принял представленный Сенегалом проект резолюции, которая позволит ЭКОВАС предпринимать "все необходимые меры", чтобы удостовериться в передаче полномочий президента в Гамбии.