ЭКОВАС предлагает Джамме уступить власть и выбрать страну для выезда из Гамбии

Глава комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Марсель де Соуза заявил, что Яйя Джамме, проигравший выборы президента в Гамбии, уже не сможет находиться в стране.

— Не может быть и речи о том, чтобы Яйя Джамме смог оставаться в Гамбии, — цитирует Де Соузу агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что военный контингент ЭКОВАС, состоящий преимущественно из войск Сенегала и Нигерии, вошёл в Гамбию. Отмечается, что эта мера стала актуальной после того, как президент Яйя Джамме за день до истечения своего мандата решил не передавать власть победившему на выборах Адаму Барроу. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.

Позднее ЭКОВАС объявило о приостановке военной операции, решив "дать последний шанс посредникам" урегулировать кризис. Джамме поставлен перед условием отказаться от власти до полудня 20 января, иначе военная операция в Гамбии продолжится.

Председатель комиссии ЭКОВАС отметил, что если Джамме уступит власть добровольно, то ему разрешат выбрать любую страну для выезда.