Nintendo Switch не будет поддерживать Netflix к началу продаж

Компания Nintendo сообщила, что объявленная ранее возможность смотреть любимые сериалы и фильмы не будет доступна сразу. Консоль создавалась с особым уклоном в игры, а использование её в роли домашней мультимедийной системы отложится до будущих обновлений, но их дата выхода пока не называется.

Из других ранее неизвестных особенностей создатели отметили возможность создавать до восьми аккаунтов на каждой консоли Switch. Метод оплаты и набор игр будут зависеть от региона каждого аккаунта. Также новинка не сможет работать с контроллерами прошлых игровых систем, включая Wii и Wii U, а социальная сеть Miiverse окажется недоступна.