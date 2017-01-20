Корейцы продают истребители с помощью видеоигр

10-минутный презентационный ролик, включавший новейшую 3D-графику и реалистичные звуковые эффекты, частично оказался нарезкой из видеоигр Battlefield 3 и Ace Combat: Assault Horizon. На представленном ниже видео эти кадры можно увидеть с 6:53 по 7:03.

Такой плагиат обошёлся южнокорейским налогоплательщикам в 40 тысяч долларов. Контент, заимствованный из игр, военные взяли без разрешения правообладателей.

В Сеуле признали свою ошибку, пообещав изъять видео из всех ресурсов. Военные возложили вину за конфуз на агентство, чьими услугами они воспользовались для создания этого видео, а то в свою очередь выдвинуло встречные обвинения — агентство создало только сценарий, а к плагиату военные Южной Кореи прибегли уже самостоятельно.

Сейчас Министерство обороны Южной Кореи готовится к судебному процессу — иски подали издатели игр Electronic Arts и Namco Bandai.