Корейцы продают истребители с помощью видеоигр
Кадр видео KFX 홍보동영상 ADD. Скриншот © L!FE
Южнокорейское оборонное ведомство уличили в использовании игровых моделей самолётов на презентации боевых истребителей.
10-минутный презентационный ролик, включавший новейшую 3D-графику и реалистичные звуковые эффекты, частично оказался нарезкой из видеоигр Battlefield 3 и Ace Combat: Assault Horizon. На представленном ниже видео эти кадры можно увидеть с 6:53 по 7:03.
Такой плагиат обошёлся южнокорейским налогоплательщикам в 40 тысяч долларов. Контент, заимствованный из игр, военные взяли без разрешения правообладателей.
В Сеуле признали свою ошибку, пообещав изъять видео из всех ресурсов. Военные возложили вину за конфуз на агентство, чьими услугами они воспользовались для создания этого видео, а то в свою очередь выдвинуло встречные обвинения — агентство создало только сценарий, а к плагиату военные Южной Кореи прибегли уже самостоятельно.
Сейчас Министерство обороны Южной Кореи готовится к судебному процессу — иски подали издатели игр Electronic Arts и Namco Bandai.