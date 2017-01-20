Геймер отомстил за разбитое авто в GTA V

Однажды пользователь под псевдонимом Aaron Reynolds столкнулся с группой игроков, которые уничтожали дорогие автомобили. Они поджидали владельцев у автомастерской, и, когда кто-то приезжал, чтобы продать свою раритетную находку, тролли разбивали её. Такой инцидент произошёл и с нашим героем, но он решил отомстить.

Геймер нашёл дорогой автомобиль, максимально улучшил его, доведя стоимость до одного миллиона игровых долларов. Затем он застраховал авто и отправился на поиски злоумышленников.

После того как тролли уничтожили дорогостоящий автомобиль, им пришлось заплатить по 20 тысяч игровых долларов каждому.

На этом Aaron Reynolds не остановился, провернув этот трюк ещё несколько раз, он вынудил троллей найти себе другое развлечение.