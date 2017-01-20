Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января 2017, 12:07

Audi стала спонсором киберспортивной команды по CS:GO

Логотип популярного автомобильного бренда теперь будет украшать экипировку геймеров.

Коллаж: &copy;&nbsp;facebook.com/Astralis

Коллаж: © facebook.com/Astralis

Немецкая автомобилестроительная компания Audi объявила о заключении партнёрского соглашения с датской командой Astralis по Counter-Strike: Global Offensive.

Это очень интересное поле с очень широкой демографией. Когда мы анализировали цифры, то увидели, что киберспорт сейчас интересен не только подросткам и детям, но и взрослым людям.
Руководитель отдела маркетинга Audi Кристиан Торн.

Соглашение между Audi и Astralis было подписано за несколько дней до старта The ELEAGUE Major — главного события в мире CS:GO в первом квартале 2017 года. Этот турнир состоится с 22 по 29 января в Атланте (США), а его призовой фонд составляет 1 миллионов долларов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • audi
  • киберспорт
  • counterstrike
  • csgo
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar