Audi стала спонсором киберспортивной команды по CS:GO

Немецкая автомобилестроительная компания Audi объявила о заключении партнёрского соглашения с датской командой Astralis по Counter-Strike: Global Offensive.

Это очень интересное поле с очень широкой демографией. Когда мы анализировали цифры, то увидели, что киберспорт сейчас интересен не только подросткам и детям, но и взрослым людям. Руководитель отдела маркетинга Audi Кристиан Торн.

Соглашение между Audi и Astralis было подписано за несколько дней до старта The ELEAGUE Major — главного события в мире CS:GO в первом квартале 2017 года. Этот турнир состоится с 22 по 29 января в Атланте (США), а его призовой фонд составляет 1 миллионов долларов.