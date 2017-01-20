Жириновский призвал Болдуина и Стрип снимать кино, а не указывать Трампу

Американские артисты должны заниматься своим делом, а не указывать Дональду Трампу, как руководить страной, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

— Артисты выступают, это чудовищно, указывают, как президенту управлять. Вам президент указывает, как фильмы снимать? Снимайте фильмы, а глава государства сам будет решать, — отметил Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДПР назвал сюжет CNN о возможном убийстве Трампа на инаугурации подстрекательством к терроризму.

— Вот вам свобода прессы, они же провоцируют. Ведь найдётся чудак, которому дадут винтовку, вовремя откроют окно. Вот вам демократия. Это недопустимо, это покушение на власть, подстрекательство к совершению теракта. Конечно, этого никто не допустит, мы надеемся. Но сама атмосфера показывает нам изъяны этой западной демократии. Будем надееться, что всё пройдёт спокойно, но определённым силам неймётся, нужна обязательно катастрофа, — сказал Жириновский.

В день инаугурации Дональда Трампа в Нью-Йорке прошла акция протеста против его избрания президентом. В шествии приняли участие режиссёр Майкл Мур, актёр Алек Болдуин.

Ранее актриса Мерил Стрип раскритиковала Трампа во время получения награды за заслуги в кинематографе. Она напомнила о выступлении политика, когда он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.

Вечером 18 января CNN показал фильм, в основу которого положили сценарий покушения на Трампа во время инаугурации. Журналист Брайан Тод рассказал, как будет передаваться президентская власть по цепочке от спикера палаты представителей до министров в случае, если глава государства и вице-президент будут убиты.