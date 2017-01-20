Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января 2017, 13:13

Госдума ратифицировала соглашение РФ с Турцией по "Турецкому потоку"

Фото:&nbsp;&copy;РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Срок действия соглашения — 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.

Госдума сегодня на пленарном заседании одобрила ратификацию соглашения между Россией и Турцией о строительстве двух ниток газопровода "Турецкий поток".

Ранее глава корпорации Алексей Миллер заявил, что укладка "Турецкого потока" в Чёрном море начнётся во второй половине 2017 года. Руководитель уточнил, что уже получены все нужные разрешения и согласования.

BannerImage
Евгений Грин
  • Новости
  • Турция
  • турецкийпоток
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar