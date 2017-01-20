Госдума ратифицировала соглашение РФ с Турцией по "Турецкому потоку"
Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко
Срок действия соглашения — 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.
Госдума сегодня на пленарном заседании одобрила ратификацию соглашения между Россией и Турцией о строительстве двух ниток газопровода "Турецкий поток".
Ранее глава корпорации Алексей Миллер заявил, что укладка "Турецкого потока" в Чёрном море начнётся во второй половине 2017 года. Руководитель уточнил, что уже получены все нужные разрешения и согласования.