Госдума ратифицировала соглашение РФ с Турцией по "Турецкому потоку"

Госдума сегодня на пленарном заседании одобрила ратификацию соглашения между Россией и Турцией о строительстве двух ниток газопровода "Турецкий поток".

Ранее глава корпорации Алексей Миллер заявил, что укладка "Турецкого потока" в Чёрном море начнётся во второй половине 2017 года. Руководитель уточнил, что уже получены все нужные разрешения и согласования.