Nintendo обвинили в продаже пиратской версии игры про Марио

Эксперт по видеоиграм Фрэнк Сифалди на конференции GDC представил доклад, в котором привёл доказательство того, что компания Nintendo продаёт пиратскую версию собственной игры Super Mario Bros.

Сифалди сравнил исходный код двух игр: одну он скачал из интернета, а вторую купил в официальном онлайн-магазине Nintendo. Эксперт установил, что текст в файлах совпадает. По словам Сифалди, японская компания скачала Super Mario Bros. из Интернета и теперь продаёт её пользователям.

Компания Nintendo опровергает использование пиратской версии игры и отказывается комментировать ситуацию.