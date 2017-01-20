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Регион
Опубликовано 20 января 2017, 13:23

Nintendo обвинили в продаже пиратской версии игры про Марио

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Nintendo&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Nintendo”. Скриншот © L!FE

Культовый платформер Super Mario Bros. распространяется нелегально для официального эмулятора Virtual Console.

Эксперт по видеоиграм Фрэнк Сифалди на конференции GDC представил доклад, в котором привёл доказательство того, что компания Nintendo продаёт пиратскую версию собственной игры Super Mario Bros.

Сифалди сравнил исходный код двух игр: одну он скачал из интернета, а вторую купил в официальном онлайн-магазине Nintendo. Эксперт установил, что текст в файлах совпадает. По словам Сифалди, японская компания скачала Super Mario Bros. из Интернета и теперь продаёт её пользователям.

Компания Nintendo опровергает использование пиратской версии игры и отказывается комментировать ситуацию.

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Сергей Сурепин
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