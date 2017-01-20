Хакеры взломали миллион аккаунтов самой популярной мобильной игры

Студия Supercell в официальном анонсе сообщила, что взлом произошёл ещё в сентябре 2016 года и что он затронул форум сайта разработчиков популярной мобильной стратегии Clash of Clans. Однако с игровыми аккаунтами эта атака никак не связана.

Сейчас разработчики рассматривают отчёт о том, что уязвимость позволила сторонним хакерам получить неправомерный доступ к кое-какой информации о пользователях форума, включая ряд электронных почтовых ящиков и зашифрованных паролей.

В компании добавили, что ко всем подобным утечкам разработчики относятся очень серьёзно и, когда дело доходит до безопасности пользователей, специалисты придерживаются очень строгой политики.

Представители Supercell порекомендовали пользователям сменить пароли как можно быстрее: причём касается это и паролей во всех других системах, в которых человек использует те же данные входа.