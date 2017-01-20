Министр культуры поздравил Владимира Хотиненко с 65-летием

В своей поздравительной телеграмме министр культуры Владимир Мединский отметил, что картины режиссёра Владимира Хотиненко стали знаковыми для отечественного кинематографа.

— Одинаково успешно воплощая творческие замыслы как по экранизации исторических, так и современных драм, Вам удаётся мастерски передать атмосферу и дух любой эпохи, — говорится в телеграмме министра культуры.

Владимир Мединский добавил, что известные фильмы "Мусульманин", "72 метра", "Бесы" запомнились зрителям своей глубиной, искренностью, отлично подобранным актёрским составом. Все эти картины снискали большую зрительскую любовь, удостоились многочисленных отечественных и международных кинопремий, отметил глава Минкультуры.