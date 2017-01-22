Итальянские приключения. Превью Sniper Elite 4

Как и заявляли создатели, действие игры разворачивается почти сразу после окончания Sniper Elite 3: вдоволь навоевавшись в Северной Африке, снайпер Карл Фейрберн отправляется на помощь 15-й Группе армий и Средиземноморскому флоту Великобритании, уже вовсю контрнаступающим на ослабевшую фашистскую Италию. Бенито Муссолини уже не у дел, однако дело его и Адольфа Гитлера всё ещё продолжает жить. К слову, как и в прошлых частях серии, вождь нацистской Германии вновь предстанет в качестве бонусного врага из скачиваемого дополнения. Но давайте скорее перейдём к представленной отечественным журналистам демоверсии.

Что действительно порадовало: британцы из Rebellion Developments учли ошибки предыдущих частей серии и других хардкорных проектов, выстроив из вступления ненавязчивый курс молодого бойца. Основы передвижения, прицельной стрельбы и рукопашного боя главный герой постигает во время высадки на небольшой живописный остров в Средиземном море, куда Фейрберн отправился похитить важные разведданные, попутно ликвидировав местного генерала Тобиаса Шмидта. Посмотрев ролик в духе военных кинохроник, нас почти сразу сталкивают с первой важной особенностью Sniper Elite 4.

Вопреки ожиданиям увидеть перед собой классический симулятор с посредственным или отсутствующим боем на ближних и средних дистанциях, пред нами предстаёт удивительный гибрид представителя вышеназванного жанра и лишившейся большинства кинематографичных сцен Uncharted: отстрел фрицев из укромного места на крыше башни возле местной винодельни сменяется карабканьем по склонам. И хотя альпинизм даётся бравому американцу значительно хуже, чем Натану Дрейку и его брату, привлекательности новой игре это прибавляет будь здоров. Всё это должно особенно раскрыться в анонсированных разработчиками городских миссиях.

Не меньше радует и остальная боевая система: автомат ложится в руки Карла так же спокойно, как и снайперская винтовка, а враги на среднем уровне сложности пусть и не сильно, но блещут зачатками искусственного интеллекта, то и дело отправляя игрока в нокаут очередью из StG 44 и других образцов армейского вооружения после прямого столкновения. К слову, каждый из встречаемых нашим протагонистом противников имеет собственную биографию: пожертвовав реализмом в угоду драмы, игра даёт возможность с помощью бинокля узнать о прошлом каждого солдата, а также наличии у него семьи и подвигах на фронте.

Разнообразие мелочей — вот, пожалуй, самые верные слова, которыми можно охарактеризовать четвёртую часть Sniper Elite. Взорвать грузовик, убив скопившихся вокруг солдат, — пожалуйста. Отвлечь целый лагерь немцев, охраняющий поместье особо важной персоны, чтобы незаметно проникнуть и выполнить порученное задание, — тоже. Вне зависимости от выбранного подхода разработчики щедро вознаграждают игрока разного рода медалями, плашками и единицами опыта, влияющими на способности и умения Фейрберна.

Сам процесс снайперской стрельбы радикальным изменениям не подвергся. Правда, этого и не требовалось: за 12 лет с момента выхода первой части Sniper Elite парни из Rebellion Developments довели до идеала первоначальную концепцию, детально проработав влияние факторов вроде ветра и других погодных условий на разных уровнях сложности. Демонстрирующая результаты особо удачных попаданий система X-RAY также нареканий не вызывает.

А вот что действительно вызывает вопросы, так это управление. Во всяком случае, в версиях для консолей Xbox One и PlayStation 4 к двум клавишам на геймпаде разработчики привязали сразу несколько порой противоположных по смыслу действий. В результате ещё секунду назад укрывавшийся за стеной и высматривавший свою цель герой может в долю секунду сорваться с места, тем самым переполошив охрану и похоронив все старания игрока.

Впрочем, в остальном техническое воплощение показывает высокий уровень: несмотря на статус предрелизной версии в глаза не бросались замыленные текстуры, а фреймрейт всё время держался на играбельной отметке.

Безусловно, говорить о качестве Sniper Elite 4 пока довольно рано, однако представленное нам демо, пусть и с оговорками, показало себя вполне достойно. А потому мы с интересом будем ждать 14 февраля, когда свет увидит финальная версия игры.