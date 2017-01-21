Nintendo возлагает на Switch огромные надежды. Она должна перечеркнуть провал текущего поколения компании — консоли Wii U. Последнюю многие до сих считают "геймпадом для Wii с экраном" — что, конечно, совершенно не так. Однако так устройство и запомнится: две дешёво выглядящие мыльницы (геймпад и консоль), похожие на китайский аксессуар. На её фоне выгодно смотрелся бы любой наследник.

Тем радостнее, что Switch не оказалась ленивым "возвращением к норме". Японские инженеры и дизайнеры в этот раз превзошли себя, а потому консоль выглядит пусть и странно, но очень симпатично. Вместо кошмарного глянцевого пластика у контроллеров теперь приятное софт-тач-покрытие. Связка геймпада и консоли визуально где-то в два раза меньше, чем была у Wii U. Словом, тактильно и внешне Switch — не дешёвая игрушка, а вполне премиальный гаджет.

Хотя любое сравнение с предшественницей выходит натянутым, поскольку в новинке заложены совершенно другие идеи. Начнём с того, что Switch — это не только домашняя консоль, но и портативка. Скажем, в новую "Зельду" можно играть дома, сидя перед телевизором. Но есть возможность достать Switch из док-станции — тогда изображение с большого экрана мгновенно перенесётся на её собственный 6,2-дюймовый дисплей. Надев контроллер на боковины, можно играть где угодно. Единственное, что ограничивает мобильность — от аккумулятора устройство работает от 2,5 до 6,5 часа. Играть в пути без портативного зарядного устройства (Switch имеет разъём USB Type-C) всё-таки не получится.

К слову о контроллере. Он называется Joycon и представляет собой две части: левую и правую, между которыми поделены все кнопки и триггеры. Такой формат нужен для нескольких целей. Во-первых, мобильность: если играть на Switch в пути, то контроллер становится частью её корпуса — надо сказать, довольно компактного. Другой вариант: поставить экран на горизонтальную поверхность (сзади предусмотрена ножка) и взять контроллеры в руки. Дома, когда консоль находится в док-станции, Joycon отцепляется и используется почти как обычный геймпад. Нет нужды держать половинки отдельно: в комплекте есть пластиковый держатель, который позволяет собрать Joycon в обычный геймпад.

Но для некоторых игр геймпад должен быть разделён. В Arms, аркаде про бои, напоминающие бокс, игрок сжимает половинки в руках и взмахами наносит удары, ставит блок и уклоняется влево или вправо. Если вы когда-нибудь играли в Wii, то видели её парные контроллеры Wiimote и Nunchuk — здесь похожая история. Только Joycon гораздо лучше лежит в руке, меньше и при этом напичкан технологиями, которые Wii и не снились. При этом базовую функцию, отслеживание движений, выполняет очень точно — не возникает желания поинтересоваться "А можно управлять кнопками?".

Самое нелепое и потому интересное, что было на презентации — набор соревновательных мини-игр под названием 1-2-Switch. В ней каждый игрок берёт по половинке Joycon, а затем, например, оба становятся ковбоями на дуэли. По звуковому сигналу они должны тут же поднять "револьвер", направить на оппонента и нажать на курок. Другая игра из набора: посчитай шарики в коробке. Для этого журналисты медленно наклоняли контроллер и с крайне озадаченным лицом пытались по одной лишь вибрации определить количество перекатывающихся сферических тел. Но лучшее соревнование — то, в котором Joycon превращается в вымя коровы, которое нужно нежно сжимать, параллельно оттягивая вниз — чтобы надоить больше молока, чем соперник. Финальный штрих: подразумевается, что игроки будут смотреть друг на друга, а не на экран — на нём ничего не происходит. Попробуйте с серьёзным лицом смотреть в глаза товарища, при этом выполняя странные действия рукой под мычание из колонок — не получится. В том и веселье.

Наконец, многие игры на двоих позволяют поделить Joycon с другом, будто это два самостоятельных геймпада — не нужно ничего докупать или класть в сумку помимо самой консоли. Но есть подозрения, что подолгу сжимать в руках такой маленький контроллер, например, при напряжённых гонках в Mario Kart 8 будет некомфортно. Выяснить это за короткое демо не получится — нужно проводить домашнее тестирование.

Из "серьёзных" игр на презентации была только одна, но крайне важная The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Это экшен-игра с элементами RPG в открытом мире, для прохождения которой не нужно знать что-либо о "Зельде" — здесь в очередной раз новый мир и своя история. Технологических чудес от неё не ждите: Breath of the Wild берёт стилем и геймплеем, а не количеством полигонов.

В 15-минутной демо-версии мне удалось посмотреть начало игры, одеть Линка, полазать по деревьям в поисках яблок, убить несколько противников и встретиться с загадочным стариком. Под конец главный герой активировал механические башни, оставленные по всему миру некой древней расой. Подсознательно вспомнив о серии Assassin’s Creed, чьей отличительной чертой являются вышки, я чуть не совершил Прыжок веры, подбежав к краю конструкции. От гибели спас возглас стендистки: "Только не упадите здесь! Все на этом месте бегут вперёд и умирают…"

К слову, игра озвучена на русском языке: Nintendo Россия планирует взять за правило полностью переводить главные хиты консоли, о чём давно просили русскоговорящие игроки.

Главное же впечатление вечера я получил, когда решил попробовать портативный режим. Прямо посреди игры в "Зельду" я положил геймпад, достал консоль, и вот уже Линк сражается не на гигантском экране, а на дисплее у меня в руках — как ни в чём не бывало. В этот миг мне стали ясны две вещи. Первая: какие же ужасные игры выходят на планшетах и как сильно Zelda выделяется на их фоне. Вторая: по необъяснимым пока причинам я хочу Switch.

Благо, до начала продаж 3 марта ещё достаточно времени всё хорошенько взвесить. Например, взглянув на технические подробности консоли и список анонсированных игр.