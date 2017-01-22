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Опубликовано 22 января 2017, 12:56

Авторы Uncharted рассказали о новой игре

В декабре прошлого года студия Naughty Dog анонсировала новую игру в серии Uncharted с подзаголовком The Lost Legacy. Теперь разработчик поделился подробностями проекта.

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/PlayStation

Скрин из видео © youtube.com/PlayStation

Ucnahrted: The Lost Legacy расскажет историю Хлои и Надин, которые появлялись в номерных частях серии. Студия утверждает, что тон игры будет отличаться от приключений Дрейка, но при этом сюжет будет вписан в общую канву Uncharted.

Местом действия на этот раз станет Индия. Naughty Dog объясняет выбор тем, что в этой стране есть множество скрытых храмов и очень интересная мифология, на основе которой можно рассказать запоминающуюся историю.

Отличаться будет и игровой процесс. Разработчики решили сделать уровни шире и просторнее. Таким образом будет показан контраст между геймплеем в городах и на более открытой сельской местности. Более подробно студия расскажет об этом позже.

Uncharted: The Lost Legacy изначально разрабатывалась как крупное сюжетное дополнение для Uncharted 4, но позже переросла в отдельную игру. Она выйдет на PS4 в конце этого года.

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Станислав Погорский
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