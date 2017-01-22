Авторы Uncharted рассказали о новой игре

Ucnahrted: The Lost Legacy расскажет историю Хлои и Надин, которые появлялись в номерных частях серии. Студия утверждает, что тон игры будет отличаться от приключений Дрейка, но при этом сюжет будет вписан в общую канву Uncharted.

Местом действия на этот раз станет Индия. Naughty Dog объясняет выбор тем, что в этой стране есть множество скрытых храмов и очень интересная мифология, на основе которой можно рассказать запоминающуюся историю.

Отличаться будет и игровой процесс. Разработчики решили сделать уровни шире и просторнее. Таким образом будет показан контраст между геймплеем в городах и на более открытой сельской местности. Более подробно студия расскажет об этом позже.

Uncharted: The Lost Legacy изначально разрабатывалась как крупное сюжетное дополнение для Uncharted 4, но позже переросла в отдельную игру. Она выйдет на PS4 в конце этого года.