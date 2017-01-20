Известного блогера и владельца сервера популярной игры обвиняют в мошенничестве

В центре инцидента оказался блогер и администратор фанатского сервера Minecraft Александр Бочков. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он рассказал, что его вызвали на проверку в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Сначала всё обошлось дачей показаний, но вскоре Бочкова вызвали вновь. На этот раз блогера задержали.

Александр говорит, что заявление на него написал обиженный бывший товарищ, которому Бычков платил за выполнение различных заказов для сервера. По его словам, Влад Шестак полтора месяца не выполнял свои обязанности, даже после того как получил плату за месяц. За это его выгнали, лишив прав администратора на сервере и перестав платить.

В записи на своей стене Бочков выложил фотографию и скриншоты переписки, на которых Шестак показывает извещение о том, что по его жалобе на незаконную деятельность Александра будет проведена проверка.

Сейчас Бочкова отпустили, но расследование по делу продолжается. Он сообщает, что его адвокат ведёт переговоры с властями, а что будет дальше, блогер пока и сам не знает.