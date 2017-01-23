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Регион
Опубликовано 23 января 2017, 07:31

В Южной Корее стартовало геймерское кулинарное шоу

Кадр видео &ldquo;youtube.com/플레이팅TV&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/플레이팅TV”. Скриншот © L!FE

Программа телевидения Южной Кореи пополнилась шоу, целиком посвящённым блюдам из популярной игры.

Известный шеф-повар из Южной Кореи Чой Хян, как выяснилось, по совместительству является большим поклонником онлайн-игры World of Warcraft. Он даже решил посвятить увлечению своё новое шоу Wow! Recipe? The Meal is Ready ("Ого! Рецепт? Кушать подано"). Вероятно, wow не зря совпадает с аббревиатурой названия игры.

Гости шоу будут обсуждать с Хяном свои походы в виртуальные рейды и заниматься приготовлением блюд, также вдохновлённых World of Warcraft. В игре существует больше 200 рецептов, которые к тому же собраны в официальной кулинарной книге от Blizzard, — идей для выпусков хватит надолго.

Первый эпизод Wow! Recipe? The Meal is Ready выйдет в эфир корейского телевидения уже сегодня.

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Станислав Погорский
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