В Южной Корее стартовало геймерское кулинарное шоу

Известный шеф-повар из Южной Кореи Чой Хян, как выяснилось, по совместительству является большим поклонником онлайн-игры World of Warcraft. Он даже решил посвятить увлечению своё новое шоу Wow! Recipe? The Meal is Ready ("Ого! Рецепт? Кушать подано"). Вероятно, wow не зря совпадает с аббревиатурой названия игры.

Гости шоу будут обсуждать с Хяном свои походы в виртуальные рейды и заниматься приготовлением блюд, также вдохновлённых World of Warcraft. В игре существует больше 200 рецептов, которые к тому же собраны в официальной кулинарной книге от Blizzard, — идей для выпусков хватит надолго.

Первый эпизод Wow! Recipe? The Meal is Ready выйдет в эфир корейского телевидения уже сегодня.