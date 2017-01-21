СМИ: Боевики в Мьянме взяли в заложники 40 туристов из Таиланда
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Сообщается также, что несколько человек были отпущены после проведения переговоров.
В национальном парке Мьянмы боевики взяли в заложники 40 туристов из Таиланда, сообщают тайские СМИ.
Известно, что злоумышленники — представители народности карены. Они требуют от властей Таиланда освободить одного из своих активистов, которого правоохранители королевства ранее задержали по обвинению в контрабанде беженцев.