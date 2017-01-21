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Регион
Опубликовано 21 января 2017, 10:53

СМИ: Боевики в Мьянме взяли в заложники 40 туристов из Таиланда

Фото: &copy; East News/ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Фото: © East News/ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Сообщается также, что несколько человек были отпущены после проведения переговоров.

В национальном парке Мьянмы боевики взяли в заложники 40 туристов из Таиланда, сообщают тайские СМИ.

Известно, что злоумышленники — представители народности карены. Они требуют от властей Таиланда освободить одного из своих активистов, которого правоохранители королевства ранее задержали по обвинению в контрабанде беженцев. 

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Евгений Грин
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